  1. استانها
  2. اردبیل
۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۸:۵۵

مدیرکل دامپزشکی اردبیل با مهر مطرح کرد؛

فرهنگ تقاضا برای وزن گوشت مرغ در اردبیل نیازمند اصلاح است

فرهنگ تقاضا برای وزن گوشت مرغ در اردبیل نیازمند اصلاح است

اردبیل – مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: فرهنگ تقاضا برای وزن گوشت مرغ در این استان نیازمند اصلاح است.

صادق صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متأسفانه فرهنگ استفاده از گوشت مرغ در وزن بالا نهادینه شده در حالی که وزن بالا می‌تواند کیفیت گوشت را کاهش دهد.

وی افزود: به صورت معمول اردبیلی‌ها تمایل به مصرف گوشت مرغ در وزن بالای دو کیلوگرم دارند که نیازمند اصلاح آن هستیم.

مدیرکل دامپزشکی استان وزن استاندارد گوشت مرغ را ۱.۵ کیلوگرم عنوان و تأکید کرد: لازم است خرید گوشت مرغ در وزن استاندارد فرهنگ‌سازی شود.

صالحی با بیان اینکه بخشی از گوشت سفید تولیدی در استان صادر می‌شود، ادامه داد: برای توسعه صادرات نیز نیازمند توجه به وزن استاندارد مورد تائید بازارهای جهانی هستیم.

وی تأکید کرد: بدون توجه به استانداردهای جهانی توسعه صادرات گوشت مرغ امکان‌پذیر نیست و این مهم در کشتارگاه‌ها دنبال می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان به فعالیت پنج کشتارگاه صنعتی طیور در این استان اشاره و تصریح کرد: اخیراً کشتارگاه صنعتی طیور نیز به بهره‌برداری رسید که مطابق با استانداردهای جهانی کشتار انجام می‌شود.

کد مطلب 4119785
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها