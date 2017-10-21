فرهنگ تقاضا برای وزن گوشت مرغ در اردبیل نیازمند اصلاح است

صادق صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متأسفانه فرهنگ استفاده از گوشت مرغ در وزن بالا نهادینه شده در حالی که وزن بالا می‌تواند کیفیت گوشت را کاهش دهد.

وی افزود: به صورت معمول اردبیلی‌ها تمایل به مصرف گوشت مرغ در وزن بالای دو کیلوگرم دارند که نیازمند اصلاح آن هستیم.

مدیرکل دامپزشکی استان وزن استاندارد گوشت مرغ را ۱.۵ کیلوگرم عنوان و تأکید کرد: لازم است خرید گوشت مرغ در وزن استاندارد فرهنگ‌سازی شود.

صالحی با بیان اینکه بخشی از گوشت سفید تولیدی در استان صادر می‌شود، ادامه داد: برای توسعه صادرات نیز نیازمند توجه به وزن استاندارد مورد تائید بازارهای جهانی هستیم.

وی تأکید کرد: بدون توجه به استانداردهای جهانی توسعه صادرات گوشت مرغ امکان‌پذیر نیست و این مهم در کشتارگاه‌ها دنبال می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان به فعالیت پنج کشتارگاه صنعتی طیور در این استان اشاره و تصریح کرد: اخیراً کشتارگاه صنعتی طیور نیز به بهره‌برداری رسید که مطابق با استانداردهای جهانی کشتار انجام می‌شود.