۱.۳ میلیون مددجوی کمیته امداد جویای کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله عبدالملکی، صبح شنبه، در جلسه کارگروه اشتغال استان، با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته اتفاقات خوبی رقم خورده است، افزود: آمار بانک جهانی در سال ۵۶ از فقر مطلق در ایران حدود ۴۶ درصد بوده و اکنون طبق آمار همین مرکز این میزان به حدود صفر رسیده است و آن افرادی که اکنون در این حیطه قرار دارند، افراد ناتوان هستند.

معاون اشتغال کمیته امداد کشور، وی با بیان اینکه فقر مطلق با کمک یارانه‌ها ریشه‌کن شده است، خاطرنشان کرد که فقر نسبی همچنان وجود دارد و افزود: این نوع فقر همچنان تشدید و شکاف بیشتر می‌شود که باید این شکاف را کمتر کنیم.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) با انقلاب اسلامی در سال ۵۷، استضعاف سیاسی را رفع کردند، افزود: دو هفته پس از آن، امام با تشکیل یکی از اولین نهادهای اقتصادی، به سمت حذف استضعاف اقتصادی روی آوردند.

وی با بیان اینکه ایجاد یک شغل پایدار در حکم یک اختراع است و با پرداخت کمک هزینه‌ها قابل قیاس نیست، افزود: فرایندهای اشتغال‌زایی در امداد، متقن‌ترین فرایندهایی است که در کشور وجود دارد.

معاون اشتغال کمیته امداد کشور با اعلام اینکه از سال ۸۹، جهش‌های خوبی در امداد شکل گرفت، گفت: از پیش از سال ۸۹ فرصت‌های شغلی ایجاد شده در کشور، سالانه حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار بوده اما از سال ۹۰ به بعد پس از ایجاد تحولات و همکاری بانک‌ها و دولت‌ها، این میزان به بالای ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در سال رسیده است.

وی با بیان اینکه از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۵، بیش از ۹۵۰ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در کل کشور ایجاد شد، که آمار جزئی این اشتغال در سامانه امداد موجود است، افزود: سال گذشته ۱۰۲ هزار فرصت شغلی توسط امداد در کشور ایجاد شد.

عبدالملکی در رابطه با بررسی پایداری اشتغال ایجاد شده توسط کمیته امداد در استان مازندران، گفت: به صورت رندم، چهار شهرستان گلوگاه، بهشهر، ساری و محموداباد انتخاب شدند و طی بازدید از برخی روستاهای این شهرستان‌ها، مشاهده شد که بجز یک مورد، فعالیت‌ها مستقر و سودآور است.

وی با بیان اینکه تقریباً سه میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، خاطرنشان کرد: بر اساس استعدادسنجی انجام شده، حدود ۹۰۰ هزار نفر آنها مستعد کار هستند و مخاطب امداد برای کار هستند.

معاون اشتغال کمیته امداد کشور، افزود:علاوه بر خانواده‌های تحت پوشش، حدود ۲ میلیون نفر نیز خدمات موردی امداد را دریافت می‌کنند و امداد به‌عنوان اورژانس اجتماعی خدمتی را به آنها می‌دهد که بخش عمده مطالبات این افراد، نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر، نیز اشتغال است.

وی با بیان اینکه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر متقاضی اشتغال از کمیته امداد هستند، گفت: از حدود چهار میلیون بیکار کشور، حدود ۳۰ درصد مخاطب امداد هستند و امداد با فرایند خود سعی در حل مشکل اشتغال آنها دارد که این امر نیازمند عزم و اراده ملی است.

عبدلملکی موفقیت در حل مشکلات اشتغال یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، علاوه بر عملکرد کمیته نیازمند تحقق چند شرط در کشور دانست و بر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: سیاست‌های اقتصادی کلی کشور نباید تولید فقر و بیکار کند.

وی با بیان اینکه امسال دولت برنامه اشتغال فراگیر را دارد و سیاست کشور بر اشتغال است، خواستار ان شد که منابع ابلاغی کمیته امداد به سال بعد موکول نشود.

عبدلملکی خواستار آن شد تا بانک‌ها در بحث تضامین، کمتر سخت‌گیری کنند و افزود: مددجویان عمدتا افراد اخلاقی و آبرومند هستند که اقساط خود را پرداخت می‌کنند و فرایند شناسایی فرصت شغلی و پشتیبانی از آنها نیز فرایند متقنی است که عموماً شکست نمی‌خورد و می‌توانند قسط خود را پرداخت کنند و علاوه بر این، محرومین اصولا خانواده‌های محروم نیز دارند و از این‌رو یافتن افرادی که سند به آنها دهند نیز کمتر است.