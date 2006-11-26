فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه سینما جهان امروز خود نگاهی دارد به حضور زامبی ها در سینما با عنوان "فیلم هایی که از گور سربرآوردند". گفتگو با داستین هافمن بازیگر "بیگانه تر از داستان" با عنوان جالب "مردی که می خواست بازیگر نباشد" مطلب برجسته دیگر این صفحه است. ستون چهره امروز اختصاص دارد به کن واتانابی "یک ژاپنی موفق در هالیوود" و یادداشت "استیو مک کوئین ستاره ای که هنوز زنده است" به کار این صفحه خواندنی پایان می دهد.

در صفحه ادبیات مطلبی با عنوان "استیفن کینگ با عشق به آرامش نمی رسد" به بهانه انتشار "قصه لیزی" در اول دسامبر انعکاس پیدا کرده و در ادامه هم مطلب از "بازار کتاب چه خبر؟" به گزارشی در این باب با عنوان "پرندگان فلافل می خورند و در پرو می میرند" پرداخته است. صفحه پایانی هم آغاز تبلیغات گسترده برای نماینده ایران در اسکار را با عنوان "پخش شش هزار دی وی دی "کافه ترانزیت" در امریکا" خبر اول قرار داده است.

روزنامه "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به "تبهکاران اعتبار سینما را نشانه رفته اند" اختصاص داده که گزارش اختصاصی این روزنامه از پدیده ضداخلاقی رواج سی دی های زندگی خصوصی چهره های مشهور است. صفحه دوم به تصویب رسیدن پیشنهاد خانه سینما مبنی بر "موافقت دولت با طرح بیمه بیکاری هنرمندان" خبر اول قرار گرفته و درخشش فیلم های ایرانی در تایوان عنوان برجسته دیگر این صفحه است. در ادامه هم مطلب "جعفر پناهی فیلم کوتاهش را درباره فرش ایرانی ساخت" مورد توجه قرار گرفته است.

ستون چهره روز امروز به ابراهیم فروزش اختصاص دارد که همراه با خبر اکران "ستاره است" از هشتم آذرماه در سینماها عناوین برجسته صفحه سوم را تشکیل می دهند. صفحه چهارم "رقابت 29 فیلم ایرانی در بخش مسابقه جشنواره بین المللی مستند کیش" را برجسته کرده و در ادامه به حضور "فیلم های مستند بنی اعتماد در دومین جشنواره بین المللی شهر" اشاره کرده است.

در صفحه پنجم گفتگو با مزدک تائبی کارگردان ایرانی مقیم کانادا با عنوان "صدای آوینی موسیقی هشت سال دفاع مقدس است" انعکاس پیدا کرده و نقدی بر فیلم "تقاطع" هم به کار این صفحه پایان می دهد. صفحه ششم نشست نمایندگان کشورهای اسلامی حاضر در جشنواره فیلم کوتاه را با عنوان "تشکیل اتحادیه فیلم کوتاه کشورهای اسلامی" خبر اول قرار داده همراه با "یادداشت های شتابزده ایام جشن بزرگ فیلم کوتاه".

تک صفحه سینما جهان گفته های آلخاندرو گونزالس ایناریتو را درباره خودش و فیلم "بابل" با عنوان "بندباز متبحر روی سیم برق!" انعکاس داده است. امروز با حذف صفحه فرهنگ و هنر، صفحات تئاتر به دو صفحه افزایش پیدا کرده اند. انعکاس گفتگوی خبرگزاری مهر با حسین پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی خبر برجسته یکی از این صفحات است.

"چهارمین جشنواره تئاتر رضوی از امروز آغاز می شود" عنوان خبر اول صفحه دوم تئاتر است. گزارش اجراها و آمار تماشاگران تئاتر هم در این صفحه منعکس شده و در ادامه هم چند خبر کوتاه از چهارمین جشنواره رضوی. صفحه پایانی عنوان "جذابیت پنهان بالیوود" را خبر اول قرار داده و به نامزدی فیلم "بورات" برای دریافت جایزه هنری در قزاقستان هم اشاره کرده است. "جیمز باند یکی از پراشتباه ترین فیلم های سال 2006" هم مطلبی در نقد "کازینو رویال" است.

"ابتکار" امروز در صفحه پایانی گزارش اختصاصی دارد از کنسرت تلفیقی کیوان ساکت با گروه ایستاتیس با عنوان "تار و گیتار". دو خبر کوتاه "درویشیان عازم جشنواره گلاویژ شد" و "عبداللهی پس از چهار روز هنوز در کما" به کار این صفحه پایان می دهند.

روزنامه "اعتماد" در صفحه سینما نیم نگاهی دارد به فیلم "نیوه مانگ" بهمن قبادی با عنوان "گریه جارموش و حیرت ساراماگو" که تحلیل خواندنی است و در ادامه نقدی بر "قتل آنلاین" هم مورد توجه قرار گرفته است. صفحه فرهنگ و هنر هم گفتگو با محمدرضا شریفی نیا را این بار به مناسبت برپایی نمایشگاه عکسش انعکاس داده با عنوان "باز هم شما آمده اید؟"

"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر تصویب طرح پیشنهادی خانه سینما در مورد بیمه بیکاری در هیئت دولت را خبر اول قرار داده و به کما رفتن ناصر عبداللهی را نیز منعکس کرده است. صفحه تجسمی گفتگو با پرویز تناولی مجسمه ساز معاصر را با عنوان "عاقبت به هیچ رسیدم" مورد توجه قرار داده که گفتگوی مفصلی است. یادداشت کوتاهی از این هنرمند با عنوان "من و دستورالعمل رمالان" مکمل این گفتگو شده است.

روزنامه "جوان" در صفحه سینما تئاتر گفتگوی کوتاهی دارد با محمدرضا عباسیان مستندساز. دو گپ کوتاه با مهرداد اسکویی و بیژن میرباقری هم انعکاس خوبی از برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران است. در انتها هم نگاهی به نمایش "جولیوس سزار" به کارگردانی مسعود دلخواه با عنوان "تکنیکی موفق" مورد توجه قرار گرفته است. صفحه پایانی هم خبر تشکیل اتحادیه فیلم کوتاه کشورهای اسلامی را خبر اول قرار داده و به همان مطلب "جیمز باند، یکی از پراشتباه ترین فیلم های سال 2006" اشاره داشته که نکته جالب آن همین عنوان تکراری است که تغییر نکرده است.

"آفرینش" در صفحه دانشگاه هنر خبر "دومین همایش تخصصی نویسندگان ادبیات ایثار و شهادت برگزار می شود" را خبر اول قرار داده و در ادامه هم نشست نقد و بررسی "وقتی همه خواب بودند" را با حضورعواملش انعکاس داده است. روزنامه "سیاست روز" در صفحه فرهنگ و هنر گفته های نادر طالب زاده را با عنوان "سینما می تواند بهترین راه برای تبلیغ دیانت اسلام باشد" مورد توجه قرار داده و در ادامه هم سخنان عزت اله ضرغامی را با عنوان "حمایت جدی از فیلم کوتاه اولویت رسانه ملی است" انعکاس داده است.

"کار و کارگر" در صفحه فرهنگ و هنر نقل قولی از فریدون حسن پور کارگردان "وقتی همه خواب بودند" را با عنوان "هرگز فیلم تلخ نمی سازم" خبر اول قرار داده و در ادامه هم به انعکاس خبر"گروه خورشید در کاخ ورسای فرانسه کنسرت برپا می کند" پرداخته است. "سی و نهمین نمایشگاه آثار منصور طبیب زاده برگزار می شود" هم به اخبار برجسته این صفحه پایان می دهد.

روزنامه "خبر" در صفحه پایانی خبر تأسیس اتحادیه فیلم کوتاه کشورهای اسلامی را خبر اول قرار داده و در ادامه هم به انعکاس چند خبر کوتاه از جمله "اکران "ستاره است" از هشتم آذرماه" و همینطور "جوایز اصلی جشنواره آسیا - پاسیفیک به سینمای ایران رسید" پرداخته است.

"ابرار" درص فحه سینمایی یادداشتی دارد بر فیلم "بابل" الخاندرو گونزالس ایناریتو. گزارش پشت صحنه سریال تاریخی به کارگردانی میرباقری با عنوان "بدلکاران در جنگ های مختارنامه" عنوان برجسته دیگر این صفحه است. اکران فیلم "زمستان است" رفیع پیتز در دی ماه و نقل قولی از خسرو سینائی با عنوان "قصه کوتاه چند هزار ساله را برای ایجاد تفکر در جوانان ساختم" هم در این صفحه مورد توجه قرار گرفته است. صفحه آئینه هنر هم به مناسبت درگذشت غلامحسین ساعدی مطلبی را با عنوان "نور در چشمان واقعگرای یک نویسنده" مورد توجه قرار داده است.

روزنامه "آینده نو" در صفحه موسیقی گفتگویی دارد با کیهان کلهر با عنوان "از شب کویر تا دوردست" که در ادامه هم یادداشتی از او که در ابتدای آلبوم "غزل" آمده، مکمل این گفتگو شده است. صفحه ادبیات مروری دارد بر برگزاری چهاردهمین هفته کتاب با عنوان "دست های خالی و هیاهو" و در ادامه هم تأملی بر دو مجموعه شعر ع. صمدیان منعکس شده است. صفحه تئاتر گفتگویی دارد با مصطفی عبداللهی کارگردان نمایش "جنگ در طبقه سوم". ستون چهره روز به دو بانوی سینمای ایران تعلق دارد: رخشان بنی اعتماد و تهمینه میلانی که این بار همخوانی خاصی را در این ستون لحاظ کرده است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه گفتگو با ریچارد پاورز برنده جایزه ملی کتاب سال 2006 را با عنوان "جستجوی مکانی بی نقص در ادبیات فرادنیوی" مورد توجه قرار داده است. مطلب "یک بازیگر سینمایی خودسر، غرقه در هنر ابهام" به رابرت آلتمن پرداخته است. صفحه پایانی هم گزارشی از کنسرت پژوهشی داریوش طلایی در تالار رودکی دارد با عنوان "قدر موسیقی شهنازی را نشناختند". مطلب "بروس لی بازمی گردد" هم به این خبر مشترک اشاره دارد.

روزنامه "ایران" در صفحه فرهنگ و هنر درنگی در حضور واژه های بسیجی در شعر امروز ایران دارد. صفحه دوم فرهنگ و هنر هم نگاهی دارد به کارنامه بازیگری جک پالاس به بهانه درگذشت او. "جادوی فراموش شده فیلم های دی پالما" هم عنوان مطلب دیگر این صفحه است. صفحه پایانی هم گزارشی از روزهای برگزاری جشنواره نانت ارائه داده با عنوان "استقبال از فیلم های ایرانی در جشنواره سه قاره". "تعطیلی سینمای مجموعه آسمان" و گشایش جشنواره تئاتر رضوی هم عناوین برجسته دیگر این صفحه است. حضور "تارانتینو در یک وسترن ژاپنی" هم خبر تازه دیگری از این صفحه است.

"همشهری" در صفحه شهر تماشا گزارشی را از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی "کلاه پهلوی" ساخته ضیاء الدین دری انعکاس داده است. صفحه ادب و هنر "حضور پربار سینمای ایران در جشنواره های جهانی" را خبر اول قرار داده است. حضور یک نویسنده ژاپنی در تهران و اصفهان و اسامی فیلم های بخش مسابقه جشنواره کیش عناوین برجسته این صفحه هستند. صفحه ادبیات هم نقدی بر رمان "باغ الو" نوشته مجید قیصری را با عنوان "مصایب جلال" برجسته کرده و در ادامه نگاهی دارد به نمایشگاه جلوه های مقاومت لبنان در فرهنگسرای ملل.

روزنامه "همبستگی" در صفحه پایانی حضور "ماساهیکو شیمادای در ایران" را خبر اول قرار داده و در ادامه هم "تازه های فرهنگ و هنر جهان را انعکاس داده است. "چشم انداز انجمن موسیقی ایران" هم مطلب کوتاه و غیرتولیدی است که به کار این صفحه پایان می دهد. "صدای عدالت" در صفحه هنری "سه جایزه یک جشنواره برای تهمینه میلانی" را خبر اول قرار داده است. در ادامه یک نقل قول تکراری از فریدون حسن پور "هرگز فیلم تلخ نمی سازم" این خبرغیرتولیدی را منعکس کرده است.

روزنامه "جام جم" در صفحه رسانه آغاز ساخت مجموعه تلویزیونی "سفر بخیر" را با عنوان "داود رشیدی صاحب زورخانه می شود" خبر اول قرار داده و در ادامه هم "جشن بزرگ فیلمسازان جوان امروز به پایان می رسد" را انعکاس داده است. صفحه ادبیات یادداشتی دارد برای دبیر جشنواره شعر فجر با عنوان "کلیشه ها را رها کنید" که بیشتر به یک نامه سرگشاده می ماند تا یادداشت!

صفحه رادیو و تلویزیون هم گفتگوی مرسوم این روزها را با محمد رحمانیان کارگردان مجموعه "توی گوش سالمم زمزمه کن" انعکاس داده است. در صفحه پایانی هم خبری از قول مدیر عامل انجمن موسیقی با عنوان "ساماندهی ارکسترها درایران " خبر اول قرار گرفته و در ادامه هم به گشایش جشنواره تئاتر رضوی نگاهی داشته است.

و بالاخره "کارگزاران" در صفحه هنر گزارشی دارد از ششمین دوسالانه نگارگری و داستان های آن با عنوان "دعوت به مراسم نگارگری". نگاهی به فیلم "جانی گیتار" ساخته نیکلاس ری با عنوان "یک وسترن عاشقانه و روشنفکرانه" هم به کار این صفحه پایان می دهد. صفحه پایانی هم خبر "زن زیادی" سه جایزه گرفت و "جیمز باند یکی از پراشتباه ترین فیلم های 2006" را برجسته کرده و در انتها هم "پخش ارکستر سمفونیک از رادیو" مورد توجه قرار گرفته است.