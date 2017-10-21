تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مناسبت فوت یک دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دکتر سید عباس موسوی در این پیام‌ یادآور شده است: «هوالباقی، انالله و انا الیه راجعون، با کمال تأثر و تأسف با خبر شدم محمدرضا قربانزاده دانشجوی رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، دعوت حق را لبیک گفتند.»

رئیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تسلیت به خانواده این دانشجو تاکید کرد: «اینجانب از طرف خود و سایر اعضای هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مازندران ضمن ابراز تأسف و همدردی، این مصیبت را به خانواده ایشان و جامعه دانشگاهی تسلیت عرض کرده، رحمت و مغفرت واسعه الهی برای آن مرحوم و سلامتی و شکیبایی برای بازماندگان وی را از درگاه خداوند منان مسئلت می کنم.»

مرحوم محمدرضا قربانزاده دانشجوی اهل مشهد شاغل به تحصیل در ترم اول رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مازندران شامگاه پنجشنبه ۲۷ مهر در استخر دانشگاه آزاد اسلامی مازندران درگذشت. وی هنگام شنا در استخر دانشگاه آزاد مازندران به یکباره ناپدید شد و به گفته برخی از دوستان نزدیک او پس از چند دقیقه در کف استخر پیدا شد و اقدامات پزشکی برای نجات این دانشجوی جوان توسط اورژانس و پزشکان بیمارستان بی‌نتیجه ماند.

دلیل فوت این دانشجوی جوان علوم پزشکی هنوز اعلام نشده است و پزشک قانونی استان مازندران در حال بررسی این حادثه است.