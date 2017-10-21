خاطره بازی با گوشی ۳۳۱۰ نسل سوم با ۶۰ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این گوشی که چند هفته قبل تنها در آمریکا به بازار آمده بود، در روزهای اخیر در دیگر کشورهای جهان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

شرکت HMD Global که حق پخش و توزیع جهانی گوشی های نوکیا را در اختیار دارد، خرید این گوشی را برای علاقمندان با پرداخت ۶۰ دلار ممکن کرده است. خرید این گوشی برای عموم از یک هفته دیگر ممکن می شود.

گوشی یادشده مجهز به نمایشگر رنگی با دقت ۲۴۰ در ۳۲۰ پیکسل بوده و مجهز به دوربین ۲ مگاپیکسلی است. ضخامت این گوشی ۱۲.۸ میلیمتر بوده و مجهز به حافظه داخلی ۱۶ مگابایت رم است. باتری گوشی یادشده هم ۱۲۰۰ میلی آمپری است که استفاده از آن برای ۲۲ ساعت مکالمه را ممکن می کند.