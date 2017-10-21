۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

خاطره بازی با گوشی ۳۳۱۰ نسل سوم با ۶۰ دلار

بسیاری از کاربران تلفن همراه، اولین بار با استفاده از گوشی ۳۳۱۰ نوکیا با این پدیده نوظهور آشنا شده اند و حالا نوکیا نسخه سازگار با شبکه های نسل سوم ۳۳۱۰ را عرضه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این گوشی که چند هفته قبل تنها در آمریکا به بازار آمده بود، در روزهای اخیر در دیگر کشورهای جهان در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

شرکت HMD Global که حق پخش و توزیع جهانی گوشی های نوکیا را در اختیار دارد، خرید این گوشی را برای علاقمندان با پرداخت ۶۰ دلار ممکن کرده است. خرید این گوشی برای عموم از یک هفته دیگر ممکن می شود.

گوشی یادشده مجهز به نمایشگر رنگی با دقت ۲۴۰ در ۳۲۰ پیکسل بوده و مجهز به دوربین ۲ مگاپیکسلی است. ضخامت این گوشی ۱۲.۸ میلیمتر بوده و مجهز به حافظه داخلی ۱۶ مگابایت رم است. باتری گوشی یادشده هم ۱۲۰۰ میلی آمپری است که استفاده از آن برای ۲۲ ساعت مکالمه را ممکن می کند.

