به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سیستان و بلوچستان، رئیس مجلس شورای اسلامی که به این استان سفر کرده است، شب گذشته در جمع منتخبان استان سیستان و بلوچستان، با بیان اینکه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا از انقلاب اسلامی عصبانی است زیرا این انقلاب اسلامی ملت ایران دوباره اسلام را همانند صدر اسلام به صحنه اجتماع آورده است، گفت : در حال حاضر غرب دین برابری یا برادری مسلمانان و مردم جهان را نمی پسندد آنها دین اسلام را طوری می خواهند که به جامعه و سیاست کاری نداشته باشد.

وی گفت: دین اسلام به برکت تلاش های ملت ایران و لطف خداوند جایگاه خود را پیدا کرده به گونه ای که تحولات بوجود آمده جهان اسلام را تکان داده که حرکت حزب الله لبنان در برابر سلطه گران نمونه بارز آن است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه برخی از کشورهای غربی به راحتی به پیامبر اعظم(ص) توهین می کنند و سلمان رشدی و به خاطر نوشتن کتابش جایزه می دهند نشان از ترس غرب نسبت به بیداری اسلام است.

حداد عادل بوجود آوردن اختلاف در بین مسلمانان را چه در داخل و چه در خارج از اهداف شوم کشورهای غربی برشمرد و گفت: بیگانگان در تلاشند تا با از بین بردن وحدت بین و شیعه و سنی ضربه سنگینی را به نظام جمهوری اسلامی ایران وارد کند.

غلامعلی حداد عادل با اشاره به اختلاف بین شیعه و سنی در پاکستان گفت: چه می شود که در پاکستان مسلمانان را در مسجد که درحال عبادت بودند به خاک و خون می کشند، این همان هدف کشورهای غربی است تا با بوجود آوردن اختلاف بین شیعه و سنی به اسلام ضربه بزنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دشمنان اسلام می خواهند در خوزستان، کردستان ، آذربایجان ، سیستان و بلوچستان کانون بیداری و ایمان مسلمانان را با مشکلات فراوان بوجود آورند. آنان می خواهند کاری کنند تا مردم جهان دین اسلام را به عنوان دین خود انتخاب نکنند.

وی در سفرخود به استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد گفت: هر وقت نام سیستان و بلوچستان را در گذشته می شنیدم یاد خشکسالی، محرومیت می افتادم حال که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی دارم از خود می پرسم که برای این مردم چه کرده ایم. من در این سفر می خواهم با وضعیت های استان آشنا شوم و از نزدیک آنها لمس کنم .

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر از من بپرسند از این سفر سوغات چه آورده اید، خواهم گفت: ره آورد بنده از این سفر این است که مردم مسلمان ایران هیچ نگرانی از توطئه دشمنان از سوی استان سیستان و بلوچستان نداشته باشد.

وی ادامه داد: آن ایمان و سابقه اسلام خواهی و ایران دوستی که در نزد شما می بینم به جرات اعلام می کنم که دشمن نمی تواند از طریق بوجود آوردن اختلاف دروحدت شیعه و سنی به کشور ضربه بزند.

حداد عادل خطاب به منتخبین استان گفت: این همت شما بار مسئولیت مرا سنگین تر خواهد کرد تا تلاش کنم زحمات شما را جبران کنم. آنچه که مهم است وجود این طلب و تقاضایی است که شما دارید و مطمئن باشید این استان پیشرفت خواهد کرد زیرا این جدیت و اهتمام شما برای رسیدن به حل مشکلات کلید موفقیت شما است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در شما تشنگی وجود دارد که می توان با پایداری و استقامتی که در نزد شما وجود دارد به پیشرفت و آبادانی رسید.

حداد عادل کلید پیشرفت استان را در فرهنگ، آموزش و پرورش و دانشگاه خواند و اظهار داشت: کلید فتح آینده در آموزش و پرورش و آموزش عالی نهفته است و مسایل ومشکلات در پرتو این دو بخش برطرف خواهد شد.

وی گفت: آمار نشان می دهد که وضع فرهنگ و تحصیلات نسبت به گذشته تغییر زیادی کرده است که بوجود آمدن فرهنگ باعث پیشرفت و ترقی در استان خواهد شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی کم سوادی را یکی از عوامل گرفتاری های موجود در سیستان و باوچستان خواند و گفت: استان شما از جمله استانهای کشور است که مردم آن قبیله ای و عشیره ای زندگی می کند.

حداد عادل نادیده گرفتن حقوق زنان و نوع رفتار با آنان را نیز از مشکلات زندگی قبیله ای خواند و گفت: سران قبیله ها باید تلاش کنند تا به زمان نسبت به گذشته از اهمیت و جایگاه خاصی قائل شوند.

وی احداث لوله گاز 56 اینچی، خط راه آهن، سد سازی ، جمع آوری آب های روان را از مهمترین برنامه های اجرایی این استان برشمرد و گفت: ایجاد دانشگاه و مدرسه را از دیگر برنامه های دولت است. شما ببینید قبل از انقلاب چند مدرسه در این استان وجود داشت و اکنون چه میزان مدرسه وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان بیان اینکه افق آینده کشور روشن است محرومیت 2500 ساله را نمی توان در زمان کوتاه از بین برد. شما با صبر و تلاشتان می توانید استان خود را به پیشرفت و آبادانی برسانید.