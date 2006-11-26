دادستان کل کشور در گفتگو با مهر : شهرداری وظیفه ای در قبال زباله های بیمارستانی ندارد / دولت بیماریهای ناشی از زباله های عفونی را جدی بگیرد

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرداری در ارتباط با زباله های بیمارستانی وظیفه ای ندارد و این موضوع فقط به وزارت بهداشت مربوط می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به خطرات زباله های بیمارستانی بر سلامت مردم ، دادستانی به عنوان مدعی العموم از دولت و مجلس شورای اسلامی می خواهد اعتبار لازم را در خصوص امحاء صحیح و اصولی زباله های بیمارستانی در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد.

دادستان کل کشور افزود: بررسی ها نشان داده در حال حاضر نحوه جمع آوری و امحاء زباله های بیمارستانی مورد قبول نیست و باید این موضوع ، به خصوص در استان تهران مورد توجه جدی قرار گیرد و فکر اساسی برای آن اندیشیده شود.

وی تاکید کرد: بیماری های عفونی ناشی از زباله های بیمارستانی خطر جدی برای سلامت شهروندان است و تکلیف دولت است که به دنبال فکر اساسی برای آن باشد.

دری نجف آبادی گفت: مهلت یک ماهه شهرداری و وزارت بهداشت برای حل اختلافات در مشخص نمودن چگونگی امحاء زباله های بیمارستانی طی چند روز آینده به پایان می رسد و جلسه ای به این منظور در دادستانی برگزار خواهد شد.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: بنده نسبت به مشخص شدن تکلیف زباله های بیمارستانی حساسیت خاصی دارم و به طور حتم این موضوع را پیگیری خواهم کرد.