محمدتقی فهیم درباره رویکرد شبکه تهران به موضوعات استانی و منطقه ای بر اساس تعریف این شبکه به خبرنگار مهر گفت: "با توجه به اینکه شبکه تهران محلی است، در قیاس با دیگر شبکه های سیما در ساخت برنامه دستش بازتر است و این مسئله به عنوان امتیاز این شبکه محسوب می شود. بنابراین وظیفه این شبکه علاوه بر پاسخگویی به لحظات مفرح و سرگرم کننده مخاطبان، انعکاس معضلات و مشکلات روزمره مردم است."

وی در ادامه افزود: "شبکه تهران در طول این سال ها فراز و نشیب های زیادی داشته، البته در برخی برنامه ها می توان وظیفه شبکه تهران را مثبت و در بعضی از برنامه ها منفی ارزیابی کرد. به عنوان نمونه در بخش نمایش فیلم های سینمایی و مجموعه ها عملکرد خوبی داشته و همیشه رضایت مخاطبان را جلب کرده، اما به بحث های چالشی مدیریت شهری کمتر پرداخته یا توجه چندانی نداشته است. در واقع در این بخش ها عملکرد ضعیفی داشته است."

این منتقد با اشاره به اینکه شبکه تهران صرفاً به تهیه گزارش هایی از مفاسد، تخلفات و دستگیری ها اکتفا کرده، گفت: "فقط تهیه گزارش و انعکاس مشکلات مهم نیست، بلکه چرایی این مابحث اهمیت بیشتری دارد. این شبکه بارها از مشکلات مترو، زلزله و ... گزارش تهیه کرده، اما برای ساماندهی این وضعیت بحث های چالشی با مدیریت شهری نداشته است. شبکه تهران فقط دوربین را به مناطق مختلف شهری می برد و نشان می دهد ساکنان این مناطق با کمبود آب یا قطعی برق رو به رو هستند. در حالی که بعد از پخش این گزارش باید سراغ مدیران بروند."

فهیم ادامه داد: "تهیه گزارش های جدی باید در راس برنامه های شبکه تهران قرار بگیرد. البته آقای رجبی معمار مدیر شبکه تهران از مدیرانی است که مسائل را به خوبی می شناسد و با فرهنگ و هنر نزدیکی بسیار دارد. حتی این شبکه این توان و پتانسیل را دارد که از اختیارات یک شبکه محلی نهایت استفاده را ببرد. علاوه بر آن آقای رجبی معمار این جسارت را دارد که به این مسائل بپردازد. بنابراین دوربین را باید به میان مدیران برد و معضلات را پیگیری کرد. در حال حاضر رسانه های مهم دنیا وقتی مسئله ای را انعکاس می دهند، به سرعت قضیه را از مقامات بالا پیگیری می کنند."

وی درباره اینکه شبکه تهران تا چه حد به استانداردهای یک شبکه محلی نزدیک است، گفت: "شبکه تهران نزدیک به استانداردهای شبکه های محلی است، حتی فراتر از یک شبکه محلی است. علاوه بر آن این شبکه آثار مراکز استان های دیگر هم پخش می کند که پخش این نوع آثار می تواند انگیزه برنامه سازان استانی را تقویت کند. ضمن اینکه چنین کاری منجر به همبستگی و نزدیکی فرهنگ مراکز استان ها می شود. البته باید سعی کنند که آثار قوی پخش شود، چرا که پخش آثار ضعیف انگیزه ها را تضعیف می کند."

این منتقد در پاسخ به این سئوال که شبکه تهران در ارائه پوشش برنامه های فرهنگی و هنری چه عملکردی داشته، گفت: "متاسفانه عملکرد شبکه تهران در این حوزه ضعیف بوده است. ما چهره های شاخصی در زمینه های مختلف داریم، اما به نحو مطلوبی معرفی نشده اند. از سوی دیگر همه چیز به تهران خلاصه نمی شود. باید توانمندی ها مشخص شوند. علاوه بر آن شبکه تهران می تواند سوژه های بسیاری از موزه ها، فرهنگسراها و ... برای تهیه فیلم یا مجموعه های نمایشی بگیرد، چرا که امکان برنامه سازی فراوان است."