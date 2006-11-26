مخالفان حکومت بحرین به 15 کرسی دست یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره نیز از منامه گزارش داد که بر اساس آمارشبه رسمی، گروههای مخالف دولت موفق به کسب 15 کرسی در پارلمان آتی بحرین شده اند.



انتخابات پارلمانی بحرین برای اولین بار از سال 2002 با حضور گروههای مخالف دولت برگزار شد و تحلیلگران علت استقبال نسبتا زیاد مردم از این دوره از انتخابات را حضور گسترده نیروهای مخالف دولت عنوان کرده اند.



پیش از این گروههای مخالف دولت تهدید کرده بودند؛در صورتی که حداقل 13 کرسی از مجموع 40 کرسی پارلمان را به دست نیاورند، دست به برگزاری تظاهرات و اعتراضهای گسترده خواهند زد.



از سوی دیگر وزیر اطلاع رسانی بحرین خبر مربوط به دستور دولت به نظامیان این کشور برای دادن رای به نامزدهای مشخص را تکذیب کرد.



تعداد واجدین شرایط بحرینی که می توانستند در انتخابات پارلمانی روز شنبه 4آذر شرکت کنند؛ حدود 295 هزار تن اعلام شده بود و این در حالی است که 207 نامزد برای دستیابی به 40 کرسی پارلمان و 171 نامزد دیگر هم برای تصاحب 40 کرسی شوراهای شهر با یکدیگر به رقابت می پردازند؛17 تن از نامزدها را زنان تشکیل می دهند.

درانتخابات روز گذشته گروه های مخالف بحرینی به ویژه بعد ازآنکه انتخابات سال 2002 را تحریم کردند،حضور فعال دارند.

حدود 80 درصد از جمعیت 700 هزار نفری بحرین را شیعیان تشکیل می دهند.

مخالفان حکومت بحرین چندی پیش نیز به همراه تعدادی از نمایندگان پارلمان و شخصیتهای شیعه با برگزاری تظاهراتی در منامه خواستارتحقیق درباره وجود توطئه علیه شیعیان در انتخابات آینده این کشور شدند.

چندی پیش "صلاح البندر" مشاور سابق امور برنامه ریزی استراتژیک نخست وزیری بحرین با انتشار گزارش 240 صفحه ای از شبکه پنهان در تشکیلات دولتی بحرین که اقلیت بر آن حاکم است، خبر داد که تلاش می کند شیعیان به عنوان طیف اکثریت این کشور را از صحنه های سیاسی و تصمیم گیری این کشور دور کند.