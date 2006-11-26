دارندگان مجوز فقط اجازه شکار یک حیوان را دارند / 20 درصد پروانه های شکار به خارجی ها اختصاص پیدا کرد

اسماعیل رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات شکار حیوانات در فصل شکار پراخت و گفت: در استان کهگیلویه و بویر احمد 20 مجوز شکار به ایرانیان و 5 مجوز به خارجی های ، در استان یزد 24 پروانه به ایرانیان و 6 پروانه به خارجی ها اختصاص پیدا کرده است.

وی افزود: در استان خراسان شمالی 4 پروانه به ایرانیان و 4 پروانه به خارجی ها ، در خراسان رضوی 19 مجوز به ایرانیان و 6 مجوز به خارجی ها و همچنین در استان آذربایجان غربی 45 پروانه به ایرانیان و 5 پروانه به خارجی ها اختصاص یافته است .

رمضانی تصریح کرد: در استان همدان 37 مجوز به ایرانیان و به خارجی ها مجوز اعطا نشده ، در استان سمنان 24 پروانه به ایرانیان و 6 پروانه به خارجی ها و همچنین در استان چهارمحال بختیاری 11 پروانه به ایرانیان و 9 مجوز در اختیار خارجی ها قرار گرفته است.

مدیرکل نظارت و بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست ، تعداد ایرانیانی که مجوز شکار در تهران را دارند 24 نفر عنوان کرد و افزود: در استان تهران 8 خارجی مجوز شکار را در فصل شکار در مناطق تعیین شده خواهند داشت همچنین در استان هرمزگان به 20 ایرانی پروانه شکار داده شده است .

رمضانی در خصوص علت اعطای مجوز شکار به خارجی ها گفت: در هر کشوری سهمیه ای برای خارجی ها اختصاص داده می شود و این امر در ایران نیز به صورت منطقی رعایت می شود .

وی در ارتباط با نحوه انتخاب افراد برای واگذاری پروانه شکار افزود: افرادی مجوز شکار ار دریافت خواهند کرد که مجوز حمل سلاح را دارند.

رمضانی خاطر نشان کرد: فصل شکار از 7 آبان آغاز شده و اول اسفند به پایان می رسد و شکارچیان دارای پروانه شکار فقط در این مدت امکان شکار را در مناطق حفاظت شده و مناطق آزاد تعیین خواهند داشت.

مدیرکل نظارت و بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست ؛ حیواناتی که شکارچیان مجاز اجازه شکار آنان را خواهند داشت ، کل ، قوچ و جبیر عنوان کرد و افزود: شکارچیان دارای مجوز شکار از سازمان حفاظت محیط زیست فقط مجاز به شکار این حیوانات هستند و در صورتی که نسبت به شکار حیوان دیگری اقدام کنند برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.