توصیه یونسکو در بازگرداندن الواح گلی ایران موثر خواهد بود

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی کشورهایی که عضو کنوانسیون 1970 هستند باید از مواد درج شده در این کنوانسیون که حمایت از اموال فرهنگی است ، پیروی کنند و در حال حاضر آمریکا که یکی از اعضای آن است این ماده را رعایت نکرده و الواح گلی هخامنشی متعلق به ملت ایران را توقیف کرده است.

امید غنمی تاکید کرد: در مورد توقیف الواح گلی با توجه به عضویت آمریکا در کنوانسیون ، بنابراین حضور حتی کمرنگ یونسکو نیز می تواند روی افکار عمومی آن کشور تاثیر گذار باشد به همین دلیل در مورد استرداد الواح گلی به کشور از یونسکو تقاضا کرده ایم که حمایت کند و آنها نیز نامه ای در این رابطه به دادگاه آمریکا ارسال کرده اند.

وی گفت: در مواردی غیر از اینگونه موضوعات نیازی به توصیه یونسکو وجود ندارد و سازمان به تنهایی مشکلات و دعاوی حقوقی را پیگیری و رسیدگی خواهد کرد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: البته وقتی نامه نوشته ایم انتظار نداریم یونسکو در مورد الواح گلی حکم صادر کند اما به عنوان یک سازمان فرهنگی ، می تواند با توصیه خود از ایران حمایت کند.

غنمی افزود: به عنوان مثال در موضوع مربوط به برج جهان نما ، یونسکو با تحت فشار قرار دادن ایران باعث شد که سرانجام این برج تعدیل شود.