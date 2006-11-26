آلمان از عادی شدن روابط سوریه و لبنان حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، برلین در ادامه بیانیه خود آورده است:" فواد سنیوره " نخست وزیر لبنان در حال حاضر خواهان حمایت اتحادیه اروپا به ویژه آلمان از تصمیم گیری های دولت این کشور است .

این در حالی است که نخست وزیر لبنان در تماس تلفنی جمعه شب خود با " آنجلا مرکل " صدراعظم آلمان درباره آخرین تحولات کشورش صحبت کرد.

" سنیوره " در سخنان خود تاکید کرده است : برای آرامش اوضاع بیروت نیازمند تاثیرگذاری و همکاری سوریه است.

در ادامه بیانیه دولت آلمان آمده است : سنیوره از دولت سوریه خواسته تا از طریق مناسبات دیپلماتیک با لبنان استقلال این کشور را به رسمیت شناخته و با دادگاهی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی قتل " رفیق حریری" نخست وزیر اسبق لبنان تشکیل می شود، همکاری کند.

صدراعظم آلمان در بیانیه دولتی این کشور خاطر نشان کرده است : آلمان، مقامهای فنلاند به عنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا و همچنین "خاویر سولانا " مسئول سیاست خارجی این اتحادیه را نیز در جریان این خواسته‌ها قرار خواهد داد.

پیش از این منابع خبری آلمان اعلام کرده بودند که دولت سوریه به علت نزدیکی بیش از حد دمشق با بیروت سالهاست که از برقراری روابط رسمی دیپلماتیک با لبنان خودداری می ‌کند.

این در حالی است که " بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه نیز در گفتگو با مطبوعات تصریح کرده بود که به طور کلی با افتتاح سفارت سوریه در لبنان مخالفتی نداشته ، اما این موضوع نباید از سوی نیروهای بین‌المللی تحمیل شود.