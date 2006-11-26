عملکرد آموزش و پرورش در هدایت جامعه به معرفت دینی ضعیف است

محمد علی حیاتی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه آموزش و پرورش مهمترین وظیفه را در تربیت و سازندگی و نیز در آموزش افراد در جامعه بر عهده دارد اما یک سؤال در اینجا مطرح می شود که آیا این نهاد توانسته تا به امروز در راستای رسالت خود موفق باشد یا خیر، در این رابطه نمی توان نسبت به عملکرد این نهاد آموزشی با دید مثبت نگاه کرد چون آنگونه که باید در ابعاد کلان مباحث آموزشی موفق نبوده است.

وی یادآور شد: اگر می بینیم در برخی مواقع سیستم آموزشی از کیفیت برخوردار است این امر حاصل تلاشهای نیروهای آموزش و پرورش و معلمان است که در متن حوزه های آموزشی تلاش می کنند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مراکز آموزشی در ارتقای معارف دینی مؤثر هستند، گفت: مراکز آموزشی به ویژه نهاد آموزش و پرورش می تواند در شکل گیری ابعاد شخصیتی افراد جامعه ، از طریق برنامه ریزیهای مدون در آموزشهای مباحث دینی مؤثر عمل کنند.

وی افزود: مسئولین آموزش و پرورش تمام ابعاد آموزش تعلیم و تربیت را در راستای اقدامات خود در رأس امور آموزشی قرار داده اند اما این برنامه ریزیها نیازمند اقدامات مناسب نیروهای انسانی و آگاه است که جامعه را به سوی اهداف جامعه اسلامی سوق دهد، چون زمانی که نوجوان و جوانی را می خواهیم با سیستم آموزشی مناسب وارد اجتماع کنیم این امر محقق نمی شود مگر دستیابی به اهداف و مؤلفه های آموزش مطلوب در سطح جامعه.

محمدعلی حیاتی با اشاره اقدامات مطلوب آموزش و پرورش در راستای آموزشهای دینی، تصریح کرد: آموزش و پرورش برای دستیابی به اهداف مطلوب جامعه اسلامی و آموزشهای دینی در سطوح مختلف افراد می بایست به اهداف تربیتی اهتمام ویژه ای داشته باشد و یک نقطه نظر را در برنامه های خود مد نظر قرار دهد در این راستا این نهاد نیازمند است با جهت دهی مطلوب صاحبنظران و علما در مباحث تربیت دینی، برنامه ریزیهای مدون را جامه عمل بپوشانند.

وی گفت: برای دستیابی به اهداف جامعه و آموزشهای کاربردی میان افراد سیستم آموزشی باید مطابق شرایط روز و نیازهای جامعه باشد، کتابها و روشهای تدریس نیز باید مطابق با شرایط روز در جامعه باشند تا نتایج مطلوب خود را که فرهنگسازی دینی است در جامعه نشان دهند.