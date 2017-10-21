باشگاه پرسپولیس باز هم با کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه نگاری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پرسپولیس مجددا با ارسال نامه ای به کنفداسیون فوتبال آسیا خواهان برخورد با تیم داوری و اتفاقات رخ داده در بازی این تیم با الهلال عربستان شد. اطلاعیه این باشگاه در خصوص نامه نگاری مجدد با کنفدراسیون فوتبال آسیا به شرح زیر است:

با توجه به درخواست‌های مکرر هواداران و رسانه‌ها در ارتباط با مسائل داوری بازی با الهلال به اطلاع می‌رساند؛ این باشگاه با توجه به نظرات کارشناسی داوری، روند ادامه‌دار اشتباهات داوری در این دوره از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که اکثر آنها به زیان پرسپولیس رقم خورد و همچنین درخواست‌های پرشمار هواداران و رسانه‌ها، اعتراض شدیدالحن خود به این موضوع را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرده است.

پس از بازی با الهلال باشگاه پرسپولیس با تماس‌های مکرر هواداران روبرو بود که نسبت به تاثیر گذاری اشتباهات مکرر داوری در نتیجه این دیدار ابراز ناراحتی کرده و خواهان اقدام باشگاه بودند و این در حالی بود که باشگاه بلافاصله پس از بازی برای انجام این امر، تصمیم‌گیری کرد.

باشگاه پرسپولیس پیش از این با توجه به مواجهه با اشتباهات داوران در بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا، مراتب اعتراض خود را به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده بود و خواستار رسیدگی به این مساله و همچنین دقت نظر در انتخاب داوران با توجه به مواجهه با تیم‌های عربی شده بود که متاسفانه ترتیب اثر لازم به آن داده نشد.

باشگاه پرسپولیس در نامه جدید خود که با توجه به مسائل یاد شده از ادبیات تندتری برخوردار بود، ضمن اشاره به اشتباهات فاحش داوری در این دوره از رقابت‌ها که به طرز عجیبی در قریب به اتفاق موارد به زیان پرسپولیس تمام شده است به طور مشخص به اشتباهات داور عمانی در مسابقه برگشت برابر الهلال پرداخته است و تاکید شد؛ این اشتباهات نه تنها نتیجه این مسابقه، بلکه با توجه به روند مسابقه احتمالا نتیجه کلی این دوره رقابت‌ها را تحت تاثیر قرار داد.

در بخش دیگری از این نامه اشاره شده است کنفدراسیون فوتبال آسیا در جریان مسابقات، روی کوچکترین مسائل حساس بوده و حتی پرتاب یک بطری آن هم در مسابقه‌ای که پرسپولیس مجبور شد به خاطر درخواست طرف عربستانی و قبول آن از سوی کنفدراسیون، خارج از خانه برگزار کند. سوال می‌پرسد، در حالی که مسائل مهمتر و تاثیرگذارتری در حال روی دادن هستند.

همچنین عنوان شده است کنفدراسیون برای کوچکترین موارد از باشگاه توضیح می‌خواهد و حالا باشگاه پرسپولیس از کنفدراسیون این سوال را مطرح می‌کند که چه کسی پاسخگوی دلسردی میلیون‌ها هوادار پرسپولیس خواهد بود؟ آنها از یک سو از تماشای بازی تیم محبوب خود در ورزشگاه خانگی محروم شده‌اند و از سوی دیگر تیم خود را به دلیل اشتباهات داوری قربانی می‌بینند.