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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۴۵

پنج دستگاه بویلر صنعتی در شرکت آذرآب اراک ساخته شد

مدیر امور طراحی بویلر و تجهیزات آذرآب اراک گفت: کار ساخت پنج دستگاه بویلر صنعتی در این شرکت پایان یافت و به مجتمع پارس جنوبی تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار مهردر اراک، غلامحسین نعمتی راد با اشاره به اینکه ساخت این بویلرها مورد استفاده درفازهای هفت وهشت مجتمع پارس جنوبی است، افزود: ساخت این بویلرها به میزان 5/2 میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه داشته است. 

وی کار طراحی، ساخت و راه اندازی این پنج بویلر را 16 ماه اعلام کرد و گفت: این برای نخستین بار است که متخصصان شرکت آذرآب اراک توانسته اند طراحی و ساخت بویلرها را در این مدت انجام دهند که این امر زمینه را برای ساخت بویلرهای فازهای 17و18 مجتمع پارس جنوبی نیز ایجادکرده است. 

وی اضافه کرد: از مشخصات این بویلرها،وزن 165 تنی آنها است و این بویلرها توانایی تحمل 1/57 فشارطراحی،15/85 بارفشار هیدرواستاتیک با فشار بخار 290 درجه سانتی گراد را دارند. 

نعمتی راد کار این بویلرها را تبدیل انرژی بخار به انرژی مکانیکی و یا الکترونیکی (برق) اعلام کرد و گفت: کارساخت یک بویلر برای پالایشگاه تهران ودو بویلر نیز برای نیروگاه ماهشهر در شرکت آذر آب اراک در دست ساخت است.

کد مطلب 412031

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