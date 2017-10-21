به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک صحا؛ معصومه آتشپز گرگری، مدیر یک شرکت ایرانی گفت: هدف ما رسیدن به روزی است که دانش دانشگاهی بدون واسطه، در اختیار همه باشد و هرحال این سازمان همواره به دنبال تحقق این مهم است چرا که ما خود را آغاز پایان آموزش سنتی در ایران و اولین قدمهای شروع تعریف آینده از آموزش دانشگاهی میدانیم که البته این ادعای ما نیست بلکه تمامی ۱۲۰ هزار دانشجوی دانشگاه آنلاین فرادرس بر این باور هستند.
آتشپز با بیان اینکه دانشگاه آموزش آنلاین مهندسی برق و مکاترونیک پوست اندازی بزرگی را در قالب یک پروژه جامع آموزش دانشگاهی، تجربه میکند که همزمان با گسترش این پروژه به خارج از حوزه فنی و مهندسی و افزودن رشتههای دانشگاهی دیگر است، گفت: میتوان اینگونه ادعا کرد که این شرکت نسخه آینده دانشگاهها در ایران را تعریف خواهد کرد.
وی با بیان اینکه سازمان علمی-آموزشی این دانشگاه، هماکنون به عنوان بزرگترین پروژه آموزش آنلاین ایران مشغول به فعالیت است، گفت: ارائه بیش از ۵ هزار ساعت آموزش تخصصی در قالب بیش از ۶۰۰ عنوان ویدئوی آموزشی، ارائه خدمات آموزشی به بیش از ۱۲۰ هزار نفر از دانشجویان و اعضای جامعه دانشگاهی ایران (در داخل و خارج) و دانشجویان کشورهای همجوار (شامل افغانستان، عراق، کشورهای حاشیه خلیجفارس و ..)، همکاری با بیش از ۴۰۰ نفر از مدرسین و متخصصین کشور برای ارائه آموزشها از فعالیتهای این سازمان است.
آتشپز تصریح کرد: به زودی با برنامهریزیهای انجام شده، نسخه بینالمللی این دانشگاه نیز با تدریس به زبانهای مهم دنیا، در دسترس عموم دانشجویان در سراسر جهان خواهد بود.
وی گفت: برخلاف برخی تصورات رایج از بخشهای اداری ادارات دولتی، تاکنون کارمندان این سازمان، برخورد و پیگیریهای مناسب و شایسته تقدیر با ما داشتهاند و سریعا امور را پیش بردهاند.
آتشپز در رابطه با تسهیلات صندوق حمایت از صنایع الکترونیک عنوان کرد: با حمایت مادی صورت گرفته از صحا، قراردادی برای تولید ۳۰ عنوان آموزش، در قالب ۵۰۰ ساعت آموزش در جهت ایجاد دانشکده مجازی آموزشهای مهندسی برق و مکاترونیک، تنظیم و اجرا شده است. تاکنون ۲۲ عنوان آموزش در قالب ۳۱۴ ساعت آموزش ارائه شده است که در مدت زمان ۳ ماه از انتشار آموزشهای تولید شده در میانه قرارداد، تاکنون بیش از ۱۸۰۰ دانشجو، تقریبا دو میلیون دقیقه یادگیری و مطالعه آموزشهای مرتبط با این قرارداد را داشتهاند.
آتشپز عنوان کرد: ضمن اینکه با حمایت صحا، طی همکاری دیگر با ۷ مدرس، ۹ آموزش جدید در قالب ۱۲۰ ساعت آموزش، در میانه فاز دوم همکاری، تولید شده است که تنظیم این قراردادها با مدرسان و امور مالی آنها، به پشتوانه حمایت مالی صحا بوده است. برای پیشبرد اهداف قرارداد با صحا و تولید ۳۰۰ ساعت آموزش اضافهتر در این دانشگاه، تاکنون ۱۴ همکار جدید، در بخشهای مختلف فرادرس جذب شدهاند و بهصورت تمام وقت در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند و پس از پایان قرارداد با صحا نیز پرسنل جدید، همکاری خود را بهصورت تمام وقت ادامه خواهند داد.
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