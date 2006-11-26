استرالیا در صدد توسعه راکتورهای هسته ای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"زیگی سویتکوسکی" رئیس تیم تحقیقاتی شش عضوی استرالیاست که هفته جاری گزارشی را تنظیم کرد که در این گزارش پیشنهاد می دهد استرالیا محدودیتها بر صادرات و غنی سازی سوخت رادیواکتیو را برای تقویت صنعت هسته ای چندمیلیارد دلاری و همچنین کاهش تولید گازهای گلخانه ای لغو کند.

این تیم که از سوی "جان هاوارد" نخست وزیر استرالیا حمایت می شود؛ در گزارش خود دریافته است که 25 راکتور هسته ای این کشور می تواند یک سوم از نیازهای برق استرالیا را تا سال 2050 تامین کند.

استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اورانیوم در جهان است، اما تنها یک راکتور دارد.

مسائل هسته ای از دیرباز از جمله مسائلی بوده اند که در استرالیا بحث و نزاعی بر سر آن بوده است، زیرا مردم نگران خطرات رادیواکتیو و چگونگی خلاص شدن از پسماندهای هسته ای هستند.

سرانجام پس از 5 ماه تحقیق و گفتگو درباره جایگزنی انرژی هسته ای به جای سوختهای فسیلی، جان هاوارد در 30 آبان ماه خبر آغاز فعالیتهای دولت برای دستیابی به انرژی هسته ای را اعلام کرد.

