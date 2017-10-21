درآمد ۵ میلیون دلاری از هر فاز پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، غلامرضا منوچهری پس از بازدید از طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی در پایان هفته گذشته گفت: بر اساس نرخ‌های متوسط رو به پایین، تولید گاز از هر فاز پارس جنوبی، معادل پنج میلیون دلار برای کشور درآمد مستقیم دارد.

وی درآمد هر فاز پارس جنوبی را در صورت محاسبه مصرف نکردن سوخت مایع در نیروگاه‌ها و دیگر مصارف، روزانه معادل ۱۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: تاخیر در بهره‌برداری از ۲ طرح فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی روزانه ۴۰ میلیون دلار به اقتصاد کشور زیان وارد خواهد کرد.

منوچهری با اشاره به پیشرفت قابل توجه هر یک از پروژه‌های در حال توسعه پارس جنوبی، افزود: امروز شاهد همکاری منسجم و یکپارچه شرکت‌های پیمانکاری با شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرمای این پروژه‌ها هستیم و خوشبختانه شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که امیدواری زیادی برای تکمیل این طرح‌ها وجود دارد.

ضرورت تکمیل فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ تا پایان سال ۹۷

وی دستیابی به اهداف مورد نظر را مستلزم هدف‎گذاری سه مرحله‌ای در اجرای فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ عنوان کرد و افزود: در مرحله نخست لازم است حداکثر تا پایان امسال، عملیات تصفیه گاز ترش پالایشگاه از فازهای ۶ تا ۸ صورت پذیرد که هم به عنوان تاسیسات پشتیبان عمل کرده و هم سبب شتاب در راه‌اندازی پالایشگاه‌ها می‌شود.

منوچهری به تامین گاز در روزهای سرد سال اشاره کرد و ادامه داد: در مرحله دوم لازم است تا پیش از مهرماه سال ۹۷ اولین ردیف هر فاز از گاز دریای همان طرح، در خط تولید قرار گیرد که به دلیل ورود به فصل سرما اهمیت دوچندانی دارد.

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران بر لزوم تکمیل فرایند و ظرفیت فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی تا پایان سال ۹۷ تاکید کرد و یادآور شد: همه عوامل اجرایی این پروژه‌ها اعم از بخش فراساحل و خشکی باید به طور جدی و همزمان برای دستیابی به این مهم تلاش کنند.

انسجام کارفرما و پیمانکاران پارس جنوبی

منوچهری شتاب در اجرای این پروژه‌ها را یکی از اهداف راهبردی شرکت ملی نفت عنوان کرد و گفت: در گذشته با مشکلات عدیده ای همچون بی تجربگی، نبود هماهنگی، کندی و زمانبر بودن طرح‌ها، تحریم و مشکلات پیش روی تامین مالی روبه‌رو بودیم که خوشبختانه این موانع برطرف شده و امروز با به‌کارگیری قابلیت‌ها، تجربه‌ها و اندوخته‌های گذشته شاهد انسجام و یکپارچگی میان تیم‌های راه اندازی، پیمانکاران و کارفرما هستیم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت، رشد دانش، تجربه و فعالیت‌های مستمر در پارس جنوبی را نیازمند توجه ویژه و نهادینه شدن مقوله بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) عنوان کرد و افزود: رعایت نکات ایمنی سبب سرمایه افزایی و حرکت به سمت استانداردهای جهانی می‌‎‎ ‌شود.

وی به اهمیت برقراری و تنظیم روابط حرفه‌ای، انسانی و نظام‌مند نیز اشاره کرد و گفت: به برکت کار عظیمی که در پارس جنوبی انجام شده، شاهد تحول بزرگ مدیریتی و صنعتی در کشور هستیم.

طرح‎های پارس جنوبی مطابق برنامه پیش می روند

محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه روند پیشرفت طرح‌های توسعه ای پارس جنوبی مطابق با برنامه زمانبندی پیش می‌رود، گفت:بر اساس برنامه تکلیفی وزارت نفت، برداشت روزانه ۸۴ میلیون مترمکعب گاز ترش (سه میلیارد فوت مکعب) تا پایان سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفته است که از این مقدار، سهم هر کدام از فازهای ۲۲ تا ۲۴، ۱۳ و ۱۴، ۲۸ میلیون مترمکعب در روز است.

وی با اشاره به پیشرفت ۸۵,۹ درصدی طرح توسعه فاز ۱۳ و پیشرفت ۸۵ درصدی طرح توسعه فاز ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی افزود: پیش بینی می‌شود تا پایان امسال پالایشگاه این ۲ طرح با گاز ترش فازهای ۶ تا ۸ راه اندازی شود.