افزایش اعتبارات حوزه آموزش صومعه سرا/نبود مشاور تحصیلی ضعف است

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار صومعه سرا بعدازظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهر که در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: آموزش و پرورش نهادی است که هم وظیفه آموزش وهم پرورش و تربیت نسل ها را برعهده دارد.

علی فتح اللهی با بیان اینکه پرورش و تربیت در نظام مقدس اسلامی ایران براساس یک چارچوب و ساختاری انجام می شود، افزود: این آموزش و پرورش علاوه بر حوزه های علمی و اندیشه باید در بُعدهای دینی، اعتقادی و اخلاقی نیز صورت گیرد.

وی با تأکید بر برگزاری جلسات شورای آموزش و پررورش، خاطرنشان کرد: این جلسات علاوه بر بیان مشکلات و مسائل موجود در این حوزه می تواند در راستای اتخاذ تصمیمات درست و همچنین برنامه ریزی توسط مسئولان حوزه آموزش و پرورش کمک کند.

ضرورت تشکیل مجمع خیران مدرسه ساز در صومعه سرا

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه باید خود ارزیابی در زمینه برگزاری چنین جلساتی نیز وجود داشته باشد، تصریح کرد: با این خودارزیابی می توانیم خروجی و بازخورد این جلسات را به عینه مشاهده و در صورت وجود نواقص درصدد رفع آن برآییم.

وی به کمبود فضای اداری آموزش و پرورش صومعه سرا نیز اشاره کرد و یادآورشد: یکی از مصوبات جلسات گذشته شورای آموزش و پرورش شهرستان این بود که تلاش ها برای تعریف یک فضای اداری جدید و در خورشأن فرهنگیان شهرستان در حال انجام است.

فتح اللهی با اشاره به افزایش اعتبارات حوزه آموزش و پرورش و نوسازی مدارس در شهرستان صومعه سرا، ادامه داد: تکمیل مدارس، تقسیم بندی کار، پیگیری های در سطح کشور و ورزاتخانه، استانی و شهرستانی انجام شده و در حال پیگیری است.

وی همچنین با تأکید برضرورت برگزاری همایش مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان صومعه سرا، افزود: برگزاری این همایش و حضور خیران مدرسه ساز کشور، استان و شهرستان می تواند برای حل بسیاری از مشکلات کارساز باشد.

فرماندار صومعه سرا در ادامه به تلاش ها و اقدامات انجام شده در حوزه سوادآموزی شهرستان اشاره کرد و گفت: با توجه به تمام کمبودها تلاش های خوبی برای صفر کردن آمار ۲۱۲ نفری افراد بی سواد و کم سواد شهرستان انجام شده است.

تشکیل ستاد آموزش خانواده در صومعه سرا

رئیس اداره آموزش و پرورش صومعه سرا نیز در ادامه این جلسه با اشاره به بهره برداری از دو مدرسه نیمه کاره «شهید خلوص دهقانپور» (رجایی سابق) و همچنین «هاجر اباتر» که با پیگیرهای مسئولان شهرستان تکمیل شده است، اظهار کرد: در تلاش هستیم تا با اضافه کردن فضاهای آموزشی بیشتر تراکم جمعیت دانش آموزان در برخی از مدارس را کاهش دهیم.

مهرداد فیض بخش با بیان اینکه بزرگ ترین معضل آموزش و پرورش نیروی انسانی است، خاطرنشان کرد: این درحالی است که آمار نیروی انسانی آموزش و پرورش استان گیلان در وزراتخانه مازاد را نشان می دهد ولی در برخی شهرستان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و این آمار مازاد سبب شده که ورزاتخانه در این حوزه سخت گیری کند.

وی تصریح کرد: با توجه به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش صومعه سرا تلاش شد تا با همکاری اداره کل این کمبود نیرو جبران و حل شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش صومعه سرا با اشاره به تشکیل ستاد آموزش خانواده با توجه به اغاز سال تحصیلی در شهرستان صومعه سرا، یاد آورشد: در سال گذشته آموزش و پرورش صومعه سرا در این حوزه در جایگاه نخست گیلان و همچنین در سطح کشوذری نیز دارای مقام از نظر کیفی شده است.

وی با بیان اینکه نداشتن آمادگی اولیاء دانش آموزان به رغم اجرای آموزش کافی برای دانش آموز نتیجه ای در پی ندارد، افزود: به همین منظور ستاد آموزش خانواده در سال گذشته تشکیل و ۱۶۰ جلسه آموزشی طی سه ماه برای اولیی دانش آموزان تشکیل شد.

فیض بخش در ادامه تأکید کرد: در سال جاری این برنامه آموزشی به صورت اجباری برای اولیای دانش آموزان در حوزه های فضای مجازی، مذهب، نماز و حجاب در مباحث رفتاری و پرورشی از آبان درصومعه سرا آغاز می شود.

نبود مشاور تحصیلی ضعف بزرگ در حوزه آموزش و پرورش

وی یکی دیگر از برنامه های آموزش و پرورش صومعه سرا در راستای ایجاد نشاط و فضای شاد در سطح مدارس را برگزاری مسابقات ورزشی عنوان کرد و گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده از ابتدای سال تحصیلی جدید تا بهمن ماه هر هفته شاهد یک مسابقه ورزشی بین مدارس در صومعه سرا هستیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش صومعه سرا با اشاره به شرکت دانش آموزان صومعه سرا در کنکور ۹۶، خاطرنشان کرد: بزرگترین ضعف در حوزه آموزش و پرورش نبود مشاروه تحصیلی در متوسطه دوم بود که تلاش شده این مشکل نیز برطرف شود.

وی با بیان اینکه در کنکور امسال براساس آمار صومعه سرا دارای ۱۲ رتبه زیر سه هزار است، تصریح کرد: دانش آموزان صومعه سرایی امسال ۱۵ نفر در رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، ۱۰ دانش آموز در دانشگاه فرهنگیان، در رشته های مهندسی ۵۱ نفر، علوم انسانی ۱۷ نفر و در پیراپزشکی نیز ۲۵ از دانش آموزان در دانشگاه های دولتی پذیرفته شده اند.

فیض بخش در ادامه با اشاره به اینکه این نتیجه حضور مشاوران تحصیلی در سطح مدارس بود، افزود: در تلاش هستیم که با تقویت این حوزه شاهد قبولی های بیشتر و با کیفیت تر در دانشگاه ها باشیم.

وی همچنین با اشاره به افزایش ثبت از دانش آموزان در مدارس فنی و حرفه ای و کاردانش در شهرستان صومعه سرا، گفت: تنها در هنرستان کشاورزی این شهرستان ثبت نام دانش اموزان نسبت به سال گذشته چهار برابر شده است.