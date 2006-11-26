جانشین احتمالی بلر درباره خلع سلاح هسته ای انگلیس هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، گوردون براون که به عنوان جانشین احتمالی تونی بلرنخست وزیر انگلیس قلمداد می شود؛ در یک سخنرانی در کنفرانس اسکاتلندی حزب کارگر دراوبان، درباره خلع سلاح یکجانبه با فرض بن بست با کره شمالی و ایران روی مسئله تسلیحات هسته ای هشدارداد .



وی افزود: اگر کره شمالی تسلیحات هسته ای دارد و اگر کشورهای دیگر تهدید به داشتن تسلیحات هسته ای کرده اند، معقولانه نیست؛ در زمانی که با وجود داشتن تسلیحات نیاز به اقدام چندجانبه داریم، اقدام یکجانبه اتخاذ کنیم .



دولت انگلیس قول داده است که اوایل سال آینده میلادی این مسئله در پارلمان به رای بگذارد و کابینه نیز گفتگوهای مقدماتی درباره چگونگی جایگزینی سیستم دفاع هسته ای انگلیس و اینکه آیا جایگزینی برای این سیستم درنظر بگیرند یا نه ؟ آغاز کرده است.



وزرای کابینه انگلیس می گویند که تصمیمات باید هم اکنون گرفته شود که آیا انگلیس می خواهد این سیستم را که شامل موشکهای تریدنت که به چهارزیردریایی هسته ای کلاس ونگارد در خارج منتقل شده وعمر آنان حدود سال 2024 به پایان خواهد رسید ، جایگزین کنند یا نه ؟



دولت باید بین برچیدن تسلیحات هسته ای ، تمدید عمر سیستم موجود ، دستور جایگزینی موشک تریدنت یا خرید یک سیستم کلا جدید یکی را انتخاب کند.

حامیان تسلیحات هسته ای می گویند که پیش بینی اینکه انگلیس در 20 سال آینده با چه تهدیدی روبرو خواهد شد؛ غیر ممکن است . آنان به آزمایش هسته ای کره شمالی و سوء ظنهای غرب به ایران مبنی بر اینکه در تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته ای است ، اشاره می کنند .



ایران بارها اعلام کرده است که برنامه هسته ایش به منظور دنبال کردن اهداف صلح آمیز به ویژه تولید برق است .



مخالفان درانگلیس می گویند که تسلیحات هسته ای حیف و میل پول است .