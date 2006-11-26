کتاب "محمد(ص) پیامبر خدا" به زبان روسی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "محمد(ص) پیامبر خدا" با تلاش رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و از زبان انگلیسی ترجمه و به زبان روسی منتشر شده است.

این کتاب دربرگیرنده مطالب ارزشمندی در زمینه اهداف رسالت، سیره پیامبر اعظم (ص) و همچنین آموزه های سیره نبوی برای جهان امروز بوده و با توجه به کمبود منابع مناسب در زمینه معارف اسلامی و به ویژه سیره نبوی به زبان روسی، انتشار کتاب "محمد(ص) پیامبر خدا" در هزار نسخه از اهمیت خاصی برخوردار است.

این کتاب روز پنجشنبه همزمان با برگزاری همایش پیامبر اسلام منادی صلح و رحمت به رؤسای ادارات دینی مسلمانان سراسر روسیه اهدا شد.

همایش پیامبر اسلام منادی صلح و رحمت از سوی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و با همکاری اداره روحانیت مسلمانان روسیه برگزار شد.

رؤسای ادارات دینی تمامی مناطق و جمهوریهای فدراسیون روسیه و اسلام شناسان برجسته روسیه از مراکز علمی و تخصصی در این همایش حضور یافتند.

