رایزنی دیک چنی با پادشاه عربستان درباره خاورمیانه

به گزراش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری عربستان( واس)، دیدار مقامهای عربستانی و آمریکایی که به همراه ضیافت شامی در ریاض انجام شد؛ درمورد تحولات منطقه ، در راس آن مسائل و مشکلات سرزمین های اشغالی و همچنین اوضاع عراق بود.

روزنامه الوطن چاپ عربستان نیز در این باره نوشت، "چنی" دراین سفر سلام "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا را به شاه عربستان رساند.

"الیزابت چنی" مشاور رئیس جمهوری آمریکا، "اوپر ویتر" سفیر آمریکا درعربستان و "دیوید ادینگتون" ازمعاونان ارشد "بوش" و دیگر مقامات بلندپایه آمریکایی "چنی" را دراین سفر به ریاض همراهی کردند.

عبدالله بن عبدالعزیز شاه عربستان و دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا

روزنامه الشرق الاوسط نیز با اشاره به این سفر چند ساعته چنی به منطقه نوشت : مذاکرات عربستانی -آمریکایی پیش از نشست "مالکی" و "بوش" در اردن که قراراست چهارشنبه در امان برگزار شود، انجام شد.

پایگاه اینترنتی الجزیره نیز با بیان اینکه دیدار "چنی" از عربستان درچارچوب دیپلماسی جدید آمریکا در منطقه صورت گرفت ، تاکید کرد: چنی و مسئولان عربستانی درباره این گفتگوها هیچ اظهار نظری نکردند.

این پایگاه خبری به نقل از منابعی درواشنگتن که پیش از سفر چنی به ریاض اظهار نظر کردند، اعلام کرد: چنی دراین سفر از پادشاه عربستان می خواهد تا به علت نفوذی که دربین اهل تسنن عراق دارد، از تلاشها برای برقراری آشتی ملی در عراق حمایت کند و همچنین وی را به ارائه کمک هایی ضروری برای بازسازی عراق تشویق خواهد کرد.

"چنی" که یکی از طراحان جنگ آمریکا علیه عراق است ؛ از مدافعان سرسخت سیاستهای واشنگتن در بغداد است.

وی در زمان "جرج بوش پدر" که در زمان وی منطقه در سال 1991 شاهد وقوع جنگ خلیج فارس بود، مسئولیت وزارت دفاع را برعهده داشت.