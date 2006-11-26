پیروزی شیرین بولتون برابر آرسنال در غیاب تیموریان / پایان ناکامی های آنلکا

به گزارش خبرنگار مهر، درچارچوب دیدارهای هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلیس تیم بولتون شب گذشته در ورزشگاه ریباک میزبان آرسنال بود و با درخشش نیکولا آنلکا این تیم را با نتیجه 3 بر یک شکست داد.

ابتدا این تیم میزبان بود که با گل دقیقه 9 عبدالله فایه از حریف پیش افتاد. در واپسین دقایق بازی در نیمه نخست نیکولا آنلکا دروازه تیم سابقش را گشود و اختلاف را به دو گل رساند. هنوز ثانیه ای به پایان این بازی دراین نیمه نمانده بود که آرسنال موفق به ثبت گل نخست خود شد. زننده این گل نیز گلبرتو سیلوا برزیلی بود.

در نیمه دوم بازی تهاجمی آرسنال برای جبران نتیجه بی فایده ماند و این تیم بولتون بود که برای سومین بار توسط نیکولا آنلکا به گل رسید. این مهاجم فرانسوی که سابقه بازی در جمع توپچی های لندنی را دارد در دقیقه 76 گلزنی کرد و ناکامی های هفته های اخیر را پشت سر گذاشت. با این نتیجه بولتون جمع امتیازات خود را به عدد 21 رساند و به رده نهم جدول لیگ برتر صعود کرد.

در این بازی آندرانیک تیموریان هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان غایب بود و حتی در فهرست 18 نفره تیمش هم جایی نداشت.