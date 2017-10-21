پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی تردد زائران در اربعین امسال از مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان ویژه اربعین اظهار کرد: دستگاه ها لیستی از امکانات مورد نیاز خود را در حوزه های سخت افزاری، نرم افزاری و ماشین آلات سبک و سنگین ارائه کنند تا بتوانیم در این ایام آمادگی کامل را داشته باشیم.

وی ادامه داد: مبنای برنامه ریزی های ما برای تردد زائران از مرز مهران باید ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته باشد تا بتوانیم به راحتی مشکلات را رصد کنیم هرچند با باز شدن مرز خسروی احتمالا از حجم تردد از مرز مهران کاسته خواهد شد.

استاندار ایلام با اشاره به تکمیل پروژه های در دست اجرا یادآور شد: پل بان رحمان در مسیر ترشابه در حال انجام و نصب است و سه نقطه حادثه خیز و خطرناک در مسیر ترشابه به ملکشاهی واقع در روستاهای گنبد، ملک آباد و ترشابه باید اصلاح شوند.

سلیمانی گفت: ۱۷ میلیارد تومان بودجه اربعین استان است که تاکنون بیش از ۸ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

استفاده از اراضی کشاورزی در آماده سازی پارکینگ ممنوع است

وی با تشریح اقدامات انجام شده و در دست اقدام دولت در مهران به منظور تردد آسان زائران اربعین حسینی گفت:فضای مورد نیاز ایجاد پارکینگ فراهم شده است که باید تا پیش از پنجم آبانماه مهیای بهره برداری باشد.

سلیمانی دشتکی با بیان اینکه استفاده از اراضی کشاورزی در آماده سازی پارکینگ ممنوع است، تصریح کرد:برای جلوگیری از سرگردانی زائرین پارکینگ های خصوصی باید شناسنامه دار شوند.

استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنانش به ممنوعیت ایجاد موکب ها در داخل شهرها اشاره کرد و گفت: به منظور جلوگیری از اخلال در کار کسبه و بازاریان شهر مهران امسال باید موکب ها در ورودی و خروجی شهر ایجاد شود و همچنین در مسیر بازگشت زائرین بازارچه های تولیدات خانگی در مسیر تردد زوار دایر شود.

سلیمانی دشتکی ضمن تقدیر از برنامه ریزی های نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از خبرنگاران خواست به عنوان رسانه ها امانت دار نظام و مردم در نشست های رسمی هستند امین نظام و مردم در نشست های رسمی، واقعیات جلسات را به مردم اطلاع رسانی کنند.