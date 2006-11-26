بیش از یک میلیون نفر در نوبت تشرف به عمره مفرده هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، مصطفی خاکسار قهرودی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ حج خراسان رضوی در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: امیدوارم در سال آینده نیمی از این افراد به بیت الله الحرام مشرف شوند.

وی ادامه داد: طی عمره گذشته که در سال جاری پایان یافت 564 هزار نفر به عمره مفرده عزیمت کردند و پس از پایان یافتن مراسم حج تمتع امسال نیز به شرط تحقق هماهنگی هایی که باید با کشور عربستان انجام گیرد اعزام زائران عمره مفرده از 15 اسفندماه سال جاری آغاز خواهد شد.

خاکسار قهرودی ، افزایش اعزام زائران به عمره مفرده را منوط به پایین نیامدن سطح ارائه خدمات وبه زائران در عربستان و حل مشکلات اجرایی عنوان کردو افزود: اگر این دو شرط محقق شود می توانیم عدد عمره گزاران را برای عمره آینده افزایش هیم و موفق شویم زمینه سفر تعداد بیشتری از عمره گزاران را فراهم کنیم.

وی از برنامه ریزی برای برگزاری سفرهای عمره 10 روزه و 7 روزه خبر داد و گفت: برنامه ریزی کرده ایم که بتوانیم عمره های 10 و 7 روزه را غیر از عمره های 15 روزه به مردم ارائه کنیم تا کسانی که محدودیت های مختلف برای حضور در عمره به علت زمان طولانی سفر دارند، بتوانند از برکات این سفر معنوی بهره ببرند.

رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: امسال 99 هزار و 850 نفر در قالب 572 کاروان به حج تمتع مشرف می شوند.

به گفته وی ، هم اکنون حدود 910 هزار نفر جهت تشرف به حج تمتع در نوبت قرار دارند و این رقم غیر از تعدادی است که امسال به حج واجب مشرف می شوند.

خاکسار قهرودی اظهار داشت: کسانی که امروز برای تشرف به حج تمع ثبت نام کنند 8 یا 9 سال دیگر نوبت شان می شود تا به حج واجب اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه سالانه 2 هزار نفر به سهیمه حج تمتع ایران اضافه می شود افزود: با توافق های صورت گرفته با مسئولان کشور عربستان صعودی امسال علاوه بر رقم فوق 5 هزار نفر بیشتر از سهمیه ایران زائران از کشورمان به حج واجب اعزام می شوند.