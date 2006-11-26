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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۹

سخنگوی جنبش مردمی اصلاحات در گفتگو با مهر خبر داد:

نشست مشترک جنبش مردمی اصلاحات و ائتلاف‌اصلاح‌ طلبان/ به دنبال تامین نظر خاتمی برای وحدت گروه‌های اصلاح طلب هستیم

نشست مشترک جنبش مردمی اصلاحات و ائتلاف‌اصلاح‌ طلبان/ به دنبال تامین نظر خاتمی برای وحدت گروه‌های اصلاح طلب هستیم

محمد غریبانی با بیان اینکه در نشست های مشترک، ارتباطاتی را با ستاد ائتلاف اصلاح طلبان پیدا کرده ایم گفت: ما به دنبال تامین نظر خاتمی برای اتحاد و اتفاق نظر گروههای اصلاح طلب هستیم.

محمد غریبانی سخنگوی جنبش مردمی اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: به دنبال توصیه های سید محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات، ارتباطات خود را با جبهه اصلاحات گسترده تر نمودیم و به همین منظور دیروز نشستی برگزار کردیم و امروز هم در جلسه ای با اعضای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، به بررسی موضوع وحدت در انتخابات خواهیم پرداخت.

وی افزود: نتایج این جلسات را در شورای مرکزی جنبش اصلاحات مطرح خواهیم کرد و سپس در این خصوص تصمیم خواهیم گرفت.

سخنگوی جنبش مردمی اصلاحات در خصوص شنیده هایی مبنی بر حضور شهاب طباطبایی خواهر زاده سید محمد خاتمی در لیست ائتلاف اصلاح طلبان و وجود اختلاف هایی مبنی بر اینکه او هیچ سابقه مدیریتی تاکنون نداشته است، اظهار داشت: تا کنونی اسمی از این شخص نشنیده ام و در لیستی که از ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نزد من است اسم وی را مشاهده نکرده ام و حتی در رای گیری هم اسمی از این شخص نشنیده ام.

کد مطلب 412073

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