محاسبه هزینه ویزا با بالاترین قیمت/ اعتماد به سماح خدشه دار نشود

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: سفر زیارتی اربعین از روز گذشته به صورت رسمی در عراق آغاز شده است، دلباختگان اباعبدالله الحسین (ع) در ایران نیز درصدد هستند تا شرایط شرکت در این حماسه عظیم را فراهم کنند. هیئت‌های عراقی، مراسم پیاده روی اربعین را از منطقه راس البیشه در جنوبی‌ترین منطقه فاو آغاز و مسئولان آستان مقدس عتبه علوی، آغاز طرح خدمات رسانی به زوار اربعین را اعلام کردند.

از چند سال گذشته که خیل زائران برای پیاده روی اربعین در کشورمان با شور فراوان رهسپار این سفر معنوی می شوند، همواره مسئولان تاکید داشته اند که سفر اربعین باید مردمی باشد. در همین راستا بسیاری از امور مرتبط با این سفر از جمله برپایی موکب‌ها به هیئات مردمی سپرده شده است به طوری که این هیات‌ها از چند ماه قبل از اربعین خود را آماده ارائه خدمات می کنند و با نظمی مثال زدنی خدمات خود را به زائران در مرزهای کشور و در خاک عراق و مسیر پیاده روی ارائه می دهند.

اگرچه همه ساله از چند ماه پیش از آغاز مراسم اربعین مسئولان ایرانی و عراقی بر مذاکره برای حذف ویزای اربعین تاکید دارند، با این حال با فرا رسیدن موسم اربعین بار دیگر چالش ویزا دامنگیر زائران حسینی شد. سال گذشته بیش از ۲ میلیون زائر ایرانی با دریافت ویزا وارد خاک عراق شدند که برای امسال پیش بینی صدور حدود ۲.۵ میلیون ویزا انجام شده است. در شرایطی که ۲۰ روز تا اربعین حسینی باقی مانده به گفته محسن نظافتی، مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت تاکنون حدود ۵۰۰ هزار درخواست برای ویزای اربعین در سامانه سماح ثبت شده که از این تعداد بیش از ۱۶۰ هزار ویزا صادر شده است.

امسال زائرانی که در سامانه سماح ثبت نام کردند علاوه بر اینکه چند روزی به دلیل نقص فنی امکان ثبت نام را از دست دادند، از سوی دیگر با مساله چند نرخی شدن هزینه ثبت نام مواجه شدند. در حالی که پیش از این هزینه ثبت نام زائران حدود ۱۹۰ هزار تومان اعلام شده بود، پس از رفع نقص سه روزه سامانه سماح که از اواخر شهریورماه آغاز به کار کرده است، علاقمندان پیاده روی اربعین ارقام متفاوتی از ۱۹۹ هزار تومان تا ۲۰۷ هزار تومان را برای دریافت ویزا پرداخت کردند.

مساله ای که با انتقادهای فراوان از سوی مردم مواجه شد. به طوری که مراجعه کنندگان به این سامانه به جای پرداخت هزینه ۴۰ دلار که با نرخ دلار روز یعنی حدود ۴ هزار تومان معادل ۱۶۰ هزار تومان می شود، نرخ ۴۰ دلار برای آنها یعنی حدود ۱۷۰ هزار تومان محاسبه شده است. به عبارتی هر دلار برای زائران اربعین ۴۲۵۰ تومان از سوی مراجع مسئول تعیین و اخذ شده است. با اخذ دیگر هزینه ها همچون بیمه، هلال احمر و هزینه های سازمان حج و زیارت، هزینه نهایی صدور ویزای اربعین به بیش از ۲۰۰ هزار تا ۲۱۰ هزار تومان رسیده است.

اگرچه سازمان حج و زیارت هنوز در خصوص این ارقام توضیحاتی نداده است، یک مقام مسئول در نظام بانکی نرخ تعیین شده برای صدور ویزا را از سوی سازمان حج و زیارت دانسته و گفته است: نرخ ۴۲۵۰ تومانی دلار را در سامانه سماح، خود سازمان حج و زیارت تعیین کرده و بانکهای ملی و ملت، تنها عامل اجرای پرداخت‌ها در این سیستم هستند.

طی روزهای گذشته رئیس ستاد اربعین کشور همچون سالهای گذشته مشتاقان زیارت اربعین را به دریافت ویزا توصیه کرده و گفت: از ورود زواری که ویزای عبور از مرز و ورود به عراق را دریافت نکرده‌اند به خاک این کشور جلوگیری به عمل می آید.

وی افزود: نیروی انتظامی موظف شده است تا از ورود زائران اربعین بدون روادید عراق به این کشور جلوگیری کند و با متخلفان برخورد خواهد شد.

­همه این موارد در حالی است که شهروندان و مشتاقان پیاده روی اربعین به حق انتظار دارند که این سفر معنوی با کمترین هزینه ها انجام شود و این مبالغ برای بسیاری از خانواده های ایرانی که به صورت خانوادگی اقدام به سفر می کنند غیر قابل پرداخت است.

تجمع افراد فاقد ویزا در پشت مرزها و بی نظمی‌های بوجود آمده در نقاط صفر مرزی به ویژه در مرز مهران در سنوات گذشته خود گویای نابسامانی در صدور ویزا و البته بالا بودن هزینه های صدور است.

به نظر می رسد مسئولان می توانند با حذف پاره ای از هزینه‌های دریافتی و کاهش بروکراسی اداری، خدمات بهتری به زائران اربعین ارائه کنند.

در حال حاضر به گفته حمید گودرزی، سخنگوی ستاد اربعین استان تهران در سامانه سماح ۶۲۰۰ تومان از سوی هلال احمر و رقم ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان و ۴۰ دلار به صورت ریالی از متقاضیان دریافت می شود. اگرچه مبلغ بیمه اختیاری اعلام شده اما مسئولان توصیه می کنند که زائران حتما حق بیمه را بپردازند.

بسیاری از افرادی که برای ثبت نام ویزا به سامانه سماح مراجعه کرده اند معتقدند پرداخت هزینه های ذیل عناوینی چون هلال احمر به هیچ عنوان منطقی نیست زیرا هلال احمر بودجه های کلانی برای ارائه اینچنین خدمات عمومی در اختیار دارد.

از سوی دیگر مساله ایاب و ذهاب زائران اربعین تا مرزهای خروجی کشورمان به خاک عراق از چالشهایی است که طی سالهای گذشته مسائلی را برای زائران ایجاد کرده است. به نظر نمی رسد برای سال جاری تغییرات چشمگیری در ارائه خدمات به زائران در حوزه حمل و نقل شاهد باشیم.

در همین زمینه رئیس اتحادیه شرکت های مسافربری کشور به نرخ اتوبوس ها در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: نرخ اتوبوس در حال حاضر برای مرز مهران ۳۸ هزار تومان است و زمانی که یک سر خالی می شود این نرخ ۷۶ هزار تومان می شود. همین موضوع نارضایتی شهروندان را در پی داشته است. بسیاری از زائران معتقدند دریافت وجه اضافی برای مسیری مشخص به هیچ عنوان عادلانه نیست زیرا از آنجا که ورود و خروج زائران به خاک عراق به صورت شناور انجام می شود، ادعای خالی برگشتن اتوبوسها قابل پذیرش نیست.

همچنین سفر هوایی برای زیارت اربعین مساله ای است که شرکتهای هواپیمایی در پاره ای موارد در تعیین نرخ پرواز به صورت سلیقه ای عمل می کنند و یکی از مواردی که ممکن است در این ایام مورد سوء استفاده برخی قرار بگیرد قیمت بلیط برای سفر به کشور عراق است.

در این خصوص جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی گفت: پرواز رفت و برگشت تهران-نجف فقط ۱.۲ میلیون تومان است. از مردم می‌خواهیم فقط از نمایندگان رسمی بلیت پروازهای اربعین را خریداری کنند.

این اظهارات در حالی بیان شد که وحید منایی، معاون کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت در همین رابطه جزییات نرخ بلیت هواپیما در اربعین با مصوبه این سازمان را اعلام کرد و گفت: نرخ بلیت در ایام اربعین حداکثر ١.٥میلیون تومان خواهد بود.

وی با اشاره به جلسه هماهنگی دستگاه‌های نظارتی در مورد تعیین نرخ حداکثری بلیت پروازهای عتبات عالیات اظهار کرد: به موجب این تصمیم؛ نرخهای اعلام شده برای پروازهای مذکور در بازه زمانی ۱۳ آبان‌ تا ۲۲ آبان‌ماه بوده و بلیت از طریق تمامی شرکتهای هواپیمایی و یا نمایندگان فروش رسمی شرکتها عرضه می گردد. مطابق توافق صورت‌گرفته، حداکثر نرخ مسیر تهران – نجف (بغداد) – تهران و مسیر شهرهای دیگر به جز مشهد به صورت (رفت و برگشت) معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه نرخ مسیر مشهد – نجف (بغداد) –مشهد به صورت (رفت و برگشت) حداکثر معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است، تصریح کرد: نرخهای فوق حداکثری و شامل تمامی بلیت ها اعم‌از برنامه ای (سیستمی) و چارتری (دربستی) است.

با این حال شب گذشته و به دنبال نوسان قیمت ارز و مشکلات پیش آمده برای صدور ویزا، اعلام شد که دلار از روند صدور روادید اربعین حذف شده است.

مجید آقابابائی دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی در این زمینه گفت: با پیگیری‌های وزارت کشور و وزارت امورخارجه وهمکاری دولت عراق، اخذ دلار برای صدور روادید از زایرین اربعین حسینی از روز جاری حذف و هزینه روادید به ریال توسط سفارت و کنسولگری های عراق و همچنین دفاتر موقت ١٢ گانه صدور روادید دریافت می‌شود.

مجید آقابابائی خاطر نشان کرد: به این صورت مبلغ کل پرداختی زایرین اربعین که شامل هزینه روادید، بیمه و هلال احمر و کارمزد شرکت‌ها وکارگزاران می‌شود یک میلیون و ۹۹۵ هزار ریال است که زایرین صرفا باید همین مبلغ را پرداخت کنند واز هرگونه پرداخت مازاد خودداری نمایند.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی در پایان تاکید کرد: برای اطمینان هموطنان از اخذ روادید مطمئن، صرفا به شرکت‌های معتبر و دارای مجوز که قبلا اسامی آن‌ها اعلام شده است مراجعه کنند.

گرچه این اقدام می تواند تا حدودی مشکلات این روزها را برای تعیین نرخ هزینه ویزا، قطع بخش پرداخت هزینه در سامانه سماح به دلیل نوسانات قیمت دلار، چندنرخی شدن هزینه دریافتی در سامانه و ... را کاهش دهد اما به نظر می رسد مسئولان باید همچنان پاسخگوی شبهات پیش امده باشند به نحوی که هزینه ویزا در نرخ اعلام شده جدید، ۱۶۴هزار تومان محاسبه شده است که در واقع هر دلار، ۴ هزار و ۱۰۰ تومان محاسبه شده است در حالیکه روز گذشته دلار بین ۴ هزار و ۶ تا ۴ هزار و ۱۰ تومان در نوسان بود.

از طرفی باید مشخص شود که هزینه اضافه ای که روزهای گذشته از ثبت نام کنندگان این سامانه دریافت شده است چگونه و از چه طریق جبران خواهد شد.

با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی خیل مشتاقان سید و سالار شهیدان رو به سوی کعبه مقصود، سختی های مسیر را در سرما و گرما بر خود هموار می کنند تا بزرگترین اجتماعی بشری در سطح کره خاکی را رقم بزنند، این علاقمندان به اهل بیت (ع) با کمترین سطح توقع قدم در راهی می گذارند که از قبل بر مصائب آن آگاهند؛ با این حال کمترین انتظار شهروندان از مسئولان مرتبط در تمامی حوزه ها به ویژه سازمان حج و زیارت و ستاد مرکزی اربعین، همراهی و همدلی با آنان است تا در این سفر معنوی غیر از تعالی معنوی دغدغه هزینه ایاب و ذهاب و صدور ویزا نداشته باشند.

سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند و این نشان از اعتماد عمومی مردم به این سامانه است و به نظر می رسد نباید با اقداماتی همچون نامتوازن بودن نرخ دلار و موارد اینچنینی این اعتماد دچار خدشه شود. در این شرایط پاسخگویی شفاف مسئولان بهترین راه برای جلب رضایت و اعتماد شهروندان است.