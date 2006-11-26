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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۵

همایش زبان قرآن مطالعات فرهنگی و زبان شناختی در دانشگاه آزاد برگزار می شود

همایش زبان قرآن، مطالعات فرهنگی و زبان شناختی توسط مرکز فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه آزاد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش در دو بخش مباحث زبان شناختی و مباحث فرهنگی قرآن اسفند ماه سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

آواشناسی قرآن، سازه شناسی قرآن، نحو، معناشناسی، بلاغت و اسلوب قرآن، مطالعات زبان شناختی تطبیقی و زبان قرآن و گویش های عربی در بخش مباحث زبان شناختی و مقوله زبان و فرهنگ آفرینی قرآن، جاودانگی زبان قرآن، قرآن زمینه ساز پیوستگی زبانی در جهان اسلام، رسم الخط قرآن و خط مشترک جهان اسلام  نظام آموزش قرآن در جهان اسلامی در بخش مباحث فرهنگی قرآن از جمله محورهای این همایش است.

علاقمندان به شرکت در این همایش تا 15 آذر ماه فرصت دارند، مقالات خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

کد مطلب 412080

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