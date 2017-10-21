به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی امروز در نشست کارگروه ارتقا اجتماعی، فرهنگی و سلامت ستاد بازآفرینی شهری پایدار یزد اظهار داشت: حضور مردم در قالب سازمان های مردم نهاد برای پیگیری مشکلات مناطق حاشیه نشین یزد یک اتفاق خوب در استان است.

وی با اشاره به شکل گیری سازمان های مردم نهاد در مناطق حاشیه ای شهر و پیگیری مطالبات مردمی در این قالب بیان کرد: سازمان های مردم نهاد در مناطق حاشیه ای شهر فعالیت های خوبی داشته اند و تعامل سازنده ای با دستگاه های اجرایی برقرار کرده اند.

معاون امنیتی، سیاسی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به اینکه مردم در مناطق حاشیه ای شهر نیاز به پارک و فضای ورزشی و تفریحی دارند، عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی به ویژه شهرداری باید با جدیت و بهترین شکل مطالبات این مناطق را پیگیری کنند.

طالبی همچنین از دستگاه‌های اجرایی به ویژه شهرداری خواست: برای رفع مشکلات در مناطق حاشیه نشین شهر، با تشکل های مردم نهاد نیز همکاری داشته باشند.

وی تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد به نوعی وظایف را از دوش دولت بر می دارند بنابراین دستگاه های دولتی باید حامی سازمان های مردم نهاد باشند.

به گزارش مهر، در این نشست مصوب شد همه دستگاه ها با همکاری با سازمان های مردم نهاد، نتایج گزارش های رصد و تحقیقات در مناطق حاشیه ای را در کارگروه مطرح کرده و گزارش کار اقدامات انجام شده را ارائه نمایند.