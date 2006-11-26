سایت ورزش آلمان: ایران رسما از فیفا شکایت کرد / فدراسیون فوتبال ایران: هیچ شکایتی در کار نیست / به دنبال تعامل و همکاری با فیفا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام رای محرومیت فوتبال ایران توسط فدراسیون بین المللی فوتبال ، مسئولان ورزش کشورمان تلاش گسترده خود برای مذاکره با مسئولان فیفا و سایرمراجع قضایی را آغاز کردند تا شاید بتوانند این مشکل را حل کنند.

براساس این گزارش، سایت ورزش آلمان امروز در گزارشی پیرامون این پرونده از شکایت مسئولان فدراسیون فوتبال ایران از فیفا خبر داد و نوشت: فدراسیون فوتبال ایران به دنبال اعلام محرومیت فیفا از حضور این کشور در میادین بین المللی، شکایتی را به مرکز قضایی ورزشی در لوزان سوئیس ارسال کرد. براساس اعلام این سایت در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران آمده است: تصمیم گیری فیفا مغرضانه به نظر می رسد و ما از حق خود برای شرکت در بازیهای بین المللی دفاع خواهیم کرد.

این در حالیست که فدراسیون فوتبال کشورمان با تکذیب خبر سایت ورزش آلمان اعلام کرد: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تعامل و همکاری با فیفا بوده و در حال برطرف کردن مسئله تعلیق فوتبال کشورمان می باشد و همکاری لازم را با فدراسیون جهانی فوتبال دارد.