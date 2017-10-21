مشارکت ۱۰۰هزار دانش آموز چهارمحالی در المپیاد ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری، بهروز امیدی اظهارکرد: المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با هدف ایجاد تحرک و نشاط و شادابی در بین دانش آموزان برگزار می شود.

امیدی افزود: نگاه متوازن به تربیت دانش آموزان به معنی توجه به تعالی جسم و روح و فکر است که این مهم را در سایه تحصیل تهذیب و ورزش می توان دنبال کرد.

امیدی بیان کرد: در سال گذشته حدود ۹۰ هزار دانش آموز استان در این المپیادها شرکت داشت که با برنامه ریزی های انجام شده در سال تحصیلی جدید این تعداد به بیش از ۱۰۰ هزار دانش آموز شرکت کننده خواهد رسید.