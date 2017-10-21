  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۲۱:۵۴

مدیرکل آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری خبر داد:

مشارکت ۱۰۰هزار دانش آموز چهارمحالی در المپیاد ورزشی

مشارکت ۱۰۰هزار دانش آموز چهارمحالی در المپیاد ورزشی

شهرکرد- مدیرکل آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری از مشارکت بیش از ۱۰۰ هزار دانش آموز در چهارمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهارمحال وبختیاری، بهروز امیدی اظهارکرد: المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با هدف ایجاد تحرک و نشاط و شادابی در بین دانش آموزان برگزار می شود.

امیدی افزود: نگاه متوازن به تربیت دانش آموزان به معنی توجه به تعالی جسم و روح و فکر است که این مهم را در سایه تحصیل تهذیب و ورزش می توان دنبال کرد.

امیدی بیان کرد: در سال گذشته حدود ۹۰ هزار دانش آموز استان در این المپیادها شرکت داشت که با برنامه ریزی های انجام شده در سال تحصیلی جدید این تعداد به بیش از ۱۰۰ هزار دانش آموز شرکت کننده خواهد رسید.

کد مطلب 4120849

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها