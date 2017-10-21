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۲۹ مهر ۱۳۹۶، ۲۲:۴۲

مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان:

کتاب در سبد کالای خانوار قرار بگیرد

کتاب در سبد کالای خانوار قرار بگیرد

گرگان - مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان گفت: خانواده ها باید کتاب را به عنوان کالای با ارزش در سبد خانوار خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، کلثوم غفاری عصر شنبه در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه کتاب گلستان اظهار کرد: ارتباط با کتاب از شاخصه های توسعه یک کشور است.

وی با اشاره به اینکه سهم سرانه مطالعه در کشور بسیار پایین است، افزود: خانواده ها و مسئولان باید نهضتی برای آشنایی کودکان با کتاب ایجاد کنند و این کالا با ارزش را در سبد خانوار خود قرار دهند.

مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان گفت: مسئولان امر خصوصا فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجوز چاپ و یارانه باید از نویسندگان حمایت ویژه ای داشته باشند.

غفاری یکی از روش های ماندگاری فرهنگ اسلامی ایرانی را توسعه و تقویت فرهنگ کتابخوانی و گسترش آن در خانواده ها خصوصا نسل جوان دانست و تصریح کرد: جامعه ای که نسل جوان آن با کتابخوانی پرورش پیدا کند مسیر توسعه و پیشرفت را زودتر طی می کند.

کد مطلب 4120859

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