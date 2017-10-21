کتاب در سبد کالای خانوار قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، کلثوم غفاری عصر شنبه در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه کتاب گلستان اظهار کرد: ارتباط با کتاب از شاخصه های توسعه یک کشور است.

وی با اشاره به اینکه سهم سرانه مطالعه در کشور بسیار پایین است، افزود: خانواده ها و مسئولان باید نهضتی برای آشنایی کودکان با کتاب ایجاد کنند و این کالا با ارزش را در سبد خانوار خود قرار دهند.

مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان گفت: مسئولان امر خصوصا فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجوز چاپ و یارانه باید از نویسندگان حمایت ویژه ای داشته باشند.

غفاری یکی از روش های ماندگاری فرهنگ اسلامی ایرانی را توسعه و تقویت فرهنگ کتابخوانی و گسترش آن در خانواده ها خصوصا نسل جوان دانست و تصریح کرد: جامعه ای که نسل جوان آن با کتابخوانی پرورش پیدا کند مسیر توسعه و پیشرفت را زودتر طی می کند.