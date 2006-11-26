رشد 32 درصدی جلب مشارکت های مردمی بهزیستی

بهرام بهرامسیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: از اقداماتی که برای اشتغال معلولان در نظر گرفته شده ، ایجاد تعاونی های فراگیر و استانی برای معلولان ، مددجویان ، زنان سرپرست خانوار ، معتادان پاک شده و کودکان شبانه روزی است که در صورت ایجاد تعاونی ، تسهیلات مورد نیاز در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر 600 تشکل به عنوان همیار زنان سرپرست خانوار در سازمان بهزیستی فعال هستند اضافه کرد: تبدیل یا حیای این تشکل ها در راستای ایجاد شغل به تعاونی نیز در دستور کار این معاونت در سال جاری قرار دارد.

معاون سازمان بهزیستی ادامه داد: همچنین در راستای اشتغال فرزندان شبانه روزی این سازمان در کنار حرفه آموزی آنان در دوران تحصیل دبیرستان اگر توانایی کار پس از فارغ التحصیلی را داشته باشند وام هایی در اختیارشان قرار خواهیم داد.

وی تصریح کرد: این افراد اگر بخواهند در شرکت ها و سازمان هایی نیز مشغول شوند به کارفرمایی که این افراد را به کاربگیرند تسهیلاتی از قبیل وام و پرداخت سهم بیمه کارفرما را نیز متقبل خواهیم شد.

بهرامسیری یادآور شد: در این راستا 17 هزار نفر از این افراد تحت پوشش در سازمان شناسایی شدند که 150 هزار نفر آنان از نیازمندان شغلی هستند که اسامی آنان در بانک اطلاعاتی نیازمندان شغلی سازمان بهزیستی موجود است.