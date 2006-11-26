آموزش و پرورش از تربیت دینی غفلت کرده است

اسدالله عباسی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر با نقصهای ملموسی در سطح آموزش و پرورش و در نهادهای آموزشی مواجه هستیم، متأسفانه تکیه آموزش و پرورش در سالهای اخیر بر مسائل آموزشی بوده تا امر تربیت، که بسیار پیچیده تر از مسائل آموزشی است.

وی با تأکید بر اینکه به آموزش بیش از تربیت توجه شده است، یادآور شد: همان طور که گفته شد در سالهای اخیر آموزش و پرورش اساس کار خود را بر مسئله آموزش بنا نهاده و به امر تعلیم بیش از تربیت توجه داشته است، این موضوع به این دلیل است که مباحث آموزشی ملموس تر و واضح تر از مسائل تربیتی است، مسائل تربیتی پیچیده تر بوده و همچنین زمان بیشتری لازم است تا نتایج آن حاصل شود، این امر نیازمند تدوین و اجرای برنامه های مدون در حوزه آموزش و مهمتر از آن حوزه پرورش است.

وی در ادامه تصریح کرد: در مجلس شورای اسلامی مصوبه ای از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات ابلاغ شد که همه ابعاد آموزش و تربیت مورد توجه جدی باشد اما متأسفانه با گذشت چندین ماه از اعلام این مصوبه هنوز اقدامات جدی صورت نگرفته است، برنامه های دو محور آموزش و پرورش می بایست از یکدیگر تفکیک شوند تا نتایج مطلوبی را در نتیجه فعالیتها شاهد باشیم .

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نهادهای آموزشی در ارتقای سطح معارف دینی در جامعه اثر بخش هستند، اظهار داشت: نهادهای آموزشی به ویژه آموزش و پرورش با طرح و اجرای برنامه های آموزشی در ارتقاء و نهادینه کردن معارف دینی در بین جوانان و نوجوانان و همچنین در شکل گیری ابعاد مختلف شخصیتی آنان در جامعه مؤثر هستند.

اسدالله عباسی با بیان اینکه آموزش و پرورش می بایست توجه جدی به مسائل پرورشی داشته باشد، یادآور شد: در راستای اقدامات بهینه و مطلوب آموزش و پرورش در جهت دهی ابعاد شخصیتی افراد به سوی معارف اسلام، آموزش و پرورش می بایست زمینه های پرورش مطلوب را در نهاد آموزشی جامعه ارتقاء بخشد .

وی با اشاره به نقش کلیدی و محوری معلمان در تعلیم و تربیت دانش پژوهان، اظهار داشت: محور اصلی در تعلیم و تربیت افراد در نگاه اول معلمان و مربیان آموزشی هستند و در مراحل بعدی توجه ها به سمت کتاب و محتوای درسی معطوف می شود، لذا مربیان آموزشی می بایست در تمام ابعاد تربیتی و آموزشی در حد بالایی قرار داشته باشند و آموزش و پرورش می بایست ابزاری را در اختیار این مربیان قرارداده و آنها را ساماندهی کند.

وی گفت: دومین مسئله مهم در امر تعلیم و تربیت انسانهایی با تعالیم دینی، آموزش معلمان است، نهادهای آموزشی وظیفه دارند آگاهی معلمان را در تمام ابعاد مختلف به ویژه آگاهی دینی که بسیار مسئله انسان سازی است بالا برده و این ساز و کار را در اختیار مربیان قرار دهند.