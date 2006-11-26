مدعیان پیروز شدند/ جدال نفس گیر در صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته چهاردهم بوندس لیگا وردربرمن در یک بازی نه چندان دشوار به راحتی از سد آرمینا بیله فلد گذشت. این بازی که در ورزشگاه « وزر» برگزار شد در نهایت با پیروزی سه بر صفر شاگردان توماس شاف به اتمام رسید. چهره برتر میدان نیز میروسلاو کلوزه بود که به تنهایی دو گل به ثمر رساند و پاس گل سوم تیمش را برای هانت ارسال کرد. پیروزی بر بیله فلد وردربرمن را همچنان در جمع تیمهای صدرجدول حفظ کرد.

بایرن مونیخ در ورزشگاه AOL آره نا به دیدار هامبورگ رفت و مهمان خود را با نتیجه 2 بریک پشت سر گذاشت.هامبورگ ابتدا با گل رافائل فان درفارت که در دقیقه 18 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید از تیم مهمان پیش افتاد و نیمه نخست را نیز با پیروزی به پایان رساند. در نیمه دوم شاگردان ماگات ابتکار عمل را در دست گرفتند و با درخشش سباسیتن دایسلر به یک پیروزی خارج از خانه رسیدند. دایسلر که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته است در نقش سازنده گلهای تیمش ظاهر شد. او ابتدا با پاسی فوق العاده در دقیقه 56 ماکای را در موقعیت گلزنی قرار داد و این مهاجم هلندی به آسانی دروازه هامبورگ را گشود. دایسلر بازهم پاسی طلایی را این بار در دقیقه 78 برای پیزارو فرستاد و او به آسانی تور دروازه میزبان را به لزره در آورد.

باکسب برتری 2 بریک ، بایرن مونیخ جمع امتیازات خود را به عدد 26 رساند و به رده سوم جدول رده بندی صعود کرد و هامبورگ نیز با 11 امتیاز در رده هفدهم باقی ماند. هامبورگ در این بازی 90 دقیقه مهدی مهدوی کیا را در ترکیب داشت.

هانوفربالاخره توانست نخستین پیروزی خانگی خود را در فصل جاری بوندس لیگا برابر ماینس کسب کند. در این راه وحید هاشمیان نقشی تاثیر گذار در شکستن طلسم ناکامی های هانوفر در ورزشگاه نیدرساکسن ایفا کرد. او که 85 دقیقه در زمین حاضر بود روی پاس میشائیل تارنات در دقیقه 75 تک گل تیمش را وارد دروازه ماینس کرد و پیروزی یک بر صفر را به قرمزپوشان هانوفر هدیه داد. هانوفر با این پیروزی 16 امتیازی شد و به با صعودی 3 پله ای در جدول رده بندی بوندس لیگا در رده دوازدهم ایستاد.

هرتابریلن نیز به لطف درخشش جوان ایرانی خود اشکان دژآگه با نتیجه 2 بریک از سد آلمانیا آخن گذشت. دژآگه که عضو تیم فوتبال امید آلمان است در دقیقه 62 روی پاس فتحی گل دوم هرتا برلین را وارد دروازه حریف کرد. با این پیروزی هرتا برلین 24 امتیازی شد وجایگاه خود در رده پنجم را حفظ کرد.