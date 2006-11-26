آموزش زبان انگلیسی در دوره دبستان جایگاهی ندارد

دکتر حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره برنامه های این معاونت برای اجباری شدن آموزش زبان انگلیسی در مدارس ادامه داد: آموزش زبانی به جز زبان مادری در دوره ابتدایی فعلا در آموزش و پرورش کشور جایگاهی ندارد.

معاون آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: بر اساس دیدگاه های موجود ، زبان فارسی در آموزش دوره دبستان حرف اول را می زند.

این مقام مسئول گفت: چنانچه خانواده ها مایل هستند فرزندانشان از همان دوره کودکی با زبان انگلیسی آشنا شود می توانند از آموزشگاه های علمی آزاد بهره مند شوند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا دانش آموزان ایرانی پس ازفارغ التحصیل شدن از مدارس و 6 سال مطالعه زبان انگلیسی قادر به مکالمه و نوشتن چند خط جمله قابل قبول نیستند ؛ نبود سیاست گذاری فرهنگی را دلیل این امردانست.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: شواری عالی آموزش و پروش ، شواری انقلاب فرهنگی و بقیه دستگاه های مسئول می توانند با بررسی سیاست های موجود ، مزایا و معایب یادگیری زبان و مسائل آموزشی سیاست فرهنگی واحدی تبیین کنند.

احمدی افزود: بر پایه همین سیاست های ملی ، اساس و فرهنگ ساخته شده و برنامه هایی مانند آموزش درست زبان نیز اجرایی خواهد شد.