37 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شد

سید مهدی عقدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان مطلب فوق گفت: از رقم 7 میلیون و 260 هزار و 6 سهم واگذارشده در 8 ماهه ابتدای سال جاری، 3 میلیون و 840 هزار و 787 سهم به ارزش 26 هزار و 391 میلیون ریال متعلق به واگذاری سهام شرکت ساتکاپ بود.

وی افزود: در مدت مذکور، شرکت‌های متعلق به سازمان توسعه ونوسازی 125 هزارسهم، به مبلغ 2 هزار و 500 میلیون ریال و شرکت‌های متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، یک میلیون و 829 هزار و 357 سهم به ارزش 5 هزار و 396 میلیون ریال به بخش خصوصی واگذار کردند.

به گفته معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی‌سازی، طی مدت 8 ماهه ابتدای سال جاری، یک میلیون و 112 هزار و 803 سهم به ارزش 2 هزارو 619 میلیون ریال نیز از طریق واگذاری شرکت‌های متعلق به سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در مدت مذکور،352 هزار و 59 سهم به ارزش 280 میلیون ریال، از سهام شرکت‌های متعلق به مخابرات ایران به بخش خصوصی واگذار شد.

عقدایی، تعداد کل سهام‌های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی در آبان ماه سال جاری را186 هزار و 589 سهم به ارزش 297 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: این میزان سهام واگذار شده از طریق واگذاری سهام‌های شرکت چینی ایران، موتوژن، ریخته گری تراکتورسازی ایران، ایران خودرودیزل و لامیران بوده است.

وی میزان سهام‌های واگذار شده توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی، در مدت 7 ماهه ابتدای سال جاری را نیز، 7 میلیون و 73 هزار و 417 سهم دولتی به ارزش 36 میلیارد و 889 میلیون ریال دانست.

معاون واگذاری و امور حقوقی سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: طی مدت 7 ماهه و از محل مذکور، میزان واگذاری‌های صورت گرفته به بخش خصوصی، متعلق به ساتکاپ 8/3 میلیون سهم به ارزش 4/26 میلیارد ریال، سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن 125 هزارسهم معادل دو هزار و 500 میلیون ریال و سازمان خصوصی سازی یک میلیون سهم معادل 5/2 میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان این که ازاین محل، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 7/1 میلیارد سهم معادل 204 میلیون ریال واگذار کرده تصریح کرد: همچنین در7 ماهه ابتدای سال جاری شرکت مخابرات ایران 352 هزار سهم معادل 280 میلیون ریال به بخش خصوصی واگذار کرده است.