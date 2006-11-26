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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۱۶

به مدت 10 روز در کرج ؛

نخستین جشنواره غذا و سلامت برگزار می شود

نخستین جشنواره غذا و سلامت با هدف ترویج فرهنگ مصرف آبزیان و تامین سلامت افراد جامعه از سه شنبه هفته جاری در بازار ماهان کرج برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، در این جشنواره که 10 روز به طول می انجامد برنامه های مختلفی از جمله مسابقه پخت آبزیان ، کلاس های آموزش پخت انواع آبزیان خوراکی دریا، جشنواره بهترین غذاهای طبخ شده و اهدای جوایز متعدد به اجرا در می آید.

شرکت های مختلف تولید آبزیان استان تهران و شرکت های وابسته به آنان و شرکت اتحادیه تعاونی های صیادی ماهیان سردابی و گرمابی کشور به عرضه بی واسطه محصولات کیفی خواهند پرداخت.

در برپایی این جشنواره که در بازار ماهان کرج برگزار خواهد شد ، جهاد کشاورزی و سازمان میادین میوه و تربار کرج همکاری دارند.

کد مطلب 412100

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