نخستین جشنواره غذا و سلامت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، در این جشنواره که 10 روز به طول می انجامد برنامه های مختلفی از جمله مسابقه پخت آبزیان ، کلاس های آموزش پخت انواع آبزیان خوراکی دریا، جشنواره بهترین غذاهای طبخ شده و اهدای جوایز متعدد به اجرا در می آید.

شرکت های مختلف تولید آبزیان استان تهران و شرکت های وابسته به آنان و شرکت اتحادیه تعاونی های صیادی ماهیان سردابی و گرمابی کشور به عرضه بی واسطه محصولات کیفی خواهند پرداخت.

در برپایی این جشنواره که در بازار ماهان کرج برگزار خواهد شد ، جهاد کشاورزی و سازمان میادین میوه و تربار کرج همکاری دارند.