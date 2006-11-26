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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۳۵

در ادامه درگیری ها در این کشور اعلام شد؛

کشته شدن یک نظامی ناتو و 55 شورشی در افغانستان

نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان (ایساف) امروز اعلام کردند که یک سرباز ناتو و حدود 55 شوروشی در یک سری از درگیری ها بین نیروهای امنیتی و شورشیان در جنوب افغانستان کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، ایساف دربیانیه ای اعلام کرد که یکی از سربازان ناتو روز شنبه در یک درگیری که پس از حمله به پایگاهی در استان اوروزگان روی داد، کشته شد.

ارزیابی خساراتها در درگیری اولیه نشان می دهد که حدود 50 تن از شورشیان کشته شدند .

دراین بیانیه آمده است که حدود 5 تن دیگراز شورشیان در حملات هوایی ناتو در استان قندهار کشته شدند .
کد مطلب 412106

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