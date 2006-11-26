اسکاتلند باید به استقلال کامل از انگلیس برسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تلگراف، 52 درصد از اسکاتلندی ها و 59 درصد از انگلیسی ها خواهان استقلال کامل اسکاتلند از انگلیس هستند.

بر اساس این گزارش، نتایج این نظرسنجی ها که چند ماه پیش از سیصدمین سالگرد اتحاد انگلیس و اسکاتلند انجام شده، نشان

می دهد، 68 درصد انگلیسی ها خواهان تشکیل مجلس صرفا انگلیسی هستند و بر همین اساس 58 درصد از اسکاتلندی ها نیز خواهان تشکیل یک مجلس اسکاتلندی هستند.

بر اساس این نظر سنجی ها، 60 درصد انگلیسی ها معتقدند هزینه سرانه اختصاص یافته برای خدمات اجتماعی اسکاتلندی ها ناعادلانه است و فقط 28 در صد از انگلیسی ها هزینه سرانه خدمات اجتماعی اسکاتلندی ها را عادلانه دانسته اند؛ درحالی که 36 درصد اسکاتلندی ها این هزینه را ناعادلانه دانسته و 51 درصد اسکاتلندی ها، آن را عادلانه توصیف کردند.

بر همین اساس پاسخ افراد به اینکه خود را انگلیسی یا اسکاتلندی می دانند یا بریتانیایی ،16 درصد انگلیسی ها خود را انگلیسی و 26 درصد اسکاتلندی ها خود را اسکاتلندی دانسته اند.

از سوی دیگر 70 درصد انگلیسی ها اعلام کردند که در مسابقات ورزشی اسکاتلند در برابر تیمی به غیر از انگلیس ، طرفدار اسکاتلند هستند؛ در حالی که 34 درصد اسکاتلندی ها طرفدار تیم های رقیب انگلیس و 48 درصد طرفدار انگلیس بودند.

بر اساس این نظر سنجی ها، هر چند اکثر شهروندان انگلیسی و اسکاتلندی خواهان استقلال کامل کشورشان و تشکیل مجالس مستقل هستند، اما حزب های سیاسی انگلیس نظری متفاوت از مردم دارند و معتقدند اتحاد بریتانیا همچنان باید حفظ شود.