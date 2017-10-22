مجید امرایی دبیر نخستین همایش علمی «نمایش درمانی» در ایران درباره این همایش و بخش های مختلف آن به خبرنگار مهر گفت: نخستین همایش علمی «نمایش درمانی» ایران همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ۱۸ اسفند در مشهد برگزار می شود که این همایش دارای چهار بخش سخنرانی، ارایه مقاله، کارگاه آموزشی و یک تجربه است.

وی درباره بخش «یک تجربه» توضیح داد: این بخش درباره افراد مددجویی است که به مدد نمایش درمانی مساله شان برطرف شده و این افراد درباره تاثیرگذاری نمایش‌درمانی و تاثیرپذیری خود از نمایش درمانی صحبت می کنند.

امرایی ادامه داد: قرار است در سه بخش دیگر نخستین همایش علمی «نمایش درمانی» که در یک روز برگزار می شود، ۱۰ مقاله، پنج سخنرانی و پنج کارگاه آموزشی در نظر گرفته شده است. قرار است خلاصه مقالات، سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی در همایش منتشر شود و بعد از برگزاری همایش نیز به صورت کامل به چاپ برسد.

دبیر نخستین همایش علمی «نمایش درمانی» درباره دلایل انتخاب شهر مشهد به عنوان میزبان اولین دوره این همایش، یادآور شد: نخستین مرکز توانمندسازی معلولان در شهر مشهد راه اندازی شده است، از این رو با حمایت مؤسسه توانمندسازی «بچه های باران» در شهر مشهد و مرکز نمایش درمانی ایران این همایش در شهر مشهد برگزار می شود.

وی در پایان اظهار کرد: با برگزاری همایش علمی یک روزه «نمایش درمانی» خود را برای برگزاری دومین همایش در سال آینده و با حضور چند تن از استادهای مطرح نمایش درمانی جهان آماده می کنیم.