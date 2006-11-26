بوش و مالکی پنجشنبه در امان با هم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستورچاپ اردن، سفارت آمریکا در اردن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه آتی وارد امان می شود.

درادامه این بیانیه آمده است: "بوش" بعد از آن یعنی در روز پنجشنبه با "نوری المالکی" نخست وزیرعراق دیدار می کند.

رئیس جمهوری آمریکا بعد از این دیدار، اردن را ترک می کند.

کاخ سفید سه شنبه گذشته دربیانیه ای اعلام کرده بود: "بوش" روزهای 29 و 30 نوامبر( 8 و 9 آذر) از اردن دیدن می کند و طی این سفر نیز با نخست وزیر عراق مذاکراتی انجام می دهد.

درادامه این بیانیه آمده است درحالی "بوش" و "مالکی" با یکدیگر دیدارمی کنند که اوضاع عراق بسیار سخت شده است و این دو همچنین درباره تحولات کنونی و پیشرفتهای حاصله برای انتقال پرونده امنیتی به عراقی ها نیز با یکدیگر بحث وتبادل نظرمی کنند.

بحث وتبادل نظر درباره نقش کشورهای همسایه برای بازگرداندن ثبات به عراق از دیگر موضوعاتی است که در این نشست به آن پرداخته می شود.

درواکنش به اعلام این دیدار بین مالکی و بوش ، جریان صدر در عراق تهدید کرد : اگر نوری المالکی درعراق با رئیس جمهوری آمریکا مذاکره کند، از روند سیاسی این کشور کنار می کشد.