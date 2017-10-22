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۳۰ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۱

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی سمنان:

۷ عملیات امدادرسانی در سمنان انجام شد

۷ عملیات امدادرسانی در سمنان انجام شد

سمنان - مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی سمنان گفت: در ۴۸ ساعت گذشته آتش‌نشانی سمنان روز نسبتاً پرکاری را پشت سر گذاشتند و به هفت مورد حادثه امداد رسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سمنان، سعید اسماعیل پور درباره عملکرد آتش نشانی سمنان در دو روز منتهی به یکشنبه، آخرین روز مهرماه۹۶، تاکید کرد: در ۴۸ ساعت گذشته آتش‌نشانی سمنان روز نسبتاً پرکاری را پشت سر گذاشت و به هفت مورد حادثه امداد و حریق که به ستاد فرماندهی این سازمان اعلام شده بود خدمات‌رسانی کرد.

وی افزود: در این دو روز ۱۶۸ تماس با سامانه ۱۲۵ در ساعات مختلف از سوی شهروندان گرفته شده که آتش‌نشانان این سازمان امدادرسانی کردند.

مدیرعامل آتش نشانی سمنان اظهار داشت: در مجموع هفت حادثه اتفاق افتاده در دو روز گذشته دو مورد مربوط به حریق خودرو، یک مورد حریق درخت، یک مورد محبوس شدن در کابین آسانسور و سه مورد گرفتن حیوانات موذی بوده که در نقاط مختلف شهر سمنان، توسط آتش‌نشانان پوشش داده شد.

اسماعیل پور یادآور شد: بیشترین حادثه به تعداد سه مورد در  ۴۸ ساعت گذشته مربوط به محدوده ایستگاه شماره یک شهید اخلاقی آتش نشانی سمنان بوده است.

کد مطلب 4121157

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