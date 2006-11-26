چنی به دنبال کمک عربستان برای حل بحران عراق بود / کشورهای عربی نگران مقابله غرب با ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس در تحلیلی درباره سفر روز گذشته دیک چنی به عربستان با بیان این مطلب نوشت : "دیک چنی" روز گذشته به دنبال کمک عربستان سعودی در برخورد با خشونتهای عراق و دیگر نقاط دردسر ساز منطقه ای بود.

بسیاری از عربها، آمریکا را در بروز آشوبها در منطقه خاورمیانه مقصر می دانند.

دیدار چنی با "عبدالله بن عزیز"، پادشاه عربستان سعودی کوتاه بود و تنها چند ساعت پیش از بازگشت وی به واشنگتن طول کشید، اما تاکیدی برنگرانی دو طرف نسبت به آشوبها درخاورمیانه بود. آشوبهایی که بسیاری از عربها، آمریکا را عامل آن می دانند.

از سوی دیگر، قرار است " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا با " نوری المالکی" نخست وزیر عراق طی هفته جاری دیدار و درباره موضوعات امنیتی گفتگو کند. اما دیدار متوالی این دو رهبر آمریکایی پیش از طغیان خشونتهای هفته جاری طراحی شده بود که به طور چشمگیری موقعیت را در دو کشوری که منافع کلیدی برای آمریکا دارند( عراق و لبنان) بدتر کرد.

پیش از دیدار چنی با پادشاه عربستان، یک مقام سعودی گفت که پیش بینی می شود چنی از ریاض بخواهد تا از نفوذ قابل ملاحظه خود بر اقلیت سنی عراق در جهت پیشرفت آشتی با شیعیان و کردهای عراقی استفاده کند .به گفته این مقام سعودی، عربستان نیز خواستار کمک آمریکا برای جلوگیری از حملات شبه نظامیان شده است.

وی افزود: درباره لبنان نیزعربستان سعودی خواهان اطمینان ازاین مسئله است که هیچ شکافی درحمایت از دولت لبنان به حمایت از آمریکا وجود ندارد.

کشورهای حوزه خلیج فارس نگران هستند که تلاش غرب برای وادار کردن تهران در جهت متوقف کردن برنامه هسته ای آن می تواند با اقدامهای تلافی جویانه ایران روبرو شود.

این مقام سعودی تصریح کرد: عربستان نیز امیدوار است که واشنگتن مانع هیچ دولت فلسطینی که از گفتگوهای بین حماس و فتح ظاهر می شود، جلوگیری نخواهد کرد.

در ادامه این مطلب ادعا شده است : عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس عمیقا نگران مقابله غرب با ایران به خاطر برنامه هسته ای آن هستند. کشورهای حوزه خلیج فارس از احتمال یک ایران هسته ای و تلاشهای آن برای نفوذ در خاورمیانه می ترسند، اما همچنین نگران هستند که تلاش غرب برای وادار کردن تهران در جهت متوقف کردن برنامه هسته ای آن می تواند با اقدامهای تلافی جویانه ایران روبرو شود.