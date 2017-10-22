آبهایی که از سرچشمه مشکل دارد/تهدید سلامت مردم با تانکرهای آب

خبرگزاری مهر – گروه استانها: سکینه اسمی- هر چند از دیرباز استفاده از آب چشمه های اطراف امری مرسوم و رایج بود اما در سالهای اخیر استقبال مردم از این آبها در برخی از شهرهای شمالی استان شدت یافته است.

در حال حاضر مردم شهرهای شوط، چالدران، پلدشت و حتی ماکو از نظر کمیت و کیفیت آب شرب شهری مشکل خاصی ندارند اما بر اساس باورهای اشتباهی که به یک فرهنگ تبدیل شده هزینه زیادی بابت خرید آب چشمه ها پرداخت می کنند در حالی که بحران یا کمبود آب شرب ندارند.

آب چشمه هایی که هر لحظه از ساعت به دلیل آلودگی عوامل محیطی و زیرزمینی مستعد ایجاد مشکل برای سلامت مردم منطقه هستند حتی در صورت سلامت این آب ها انتقال آن با تانکرهای غیربهداشتی و غیراستاندارد و فروش آب به وسیله آنها نیز می تواند سلامت مردم را تهدید کند.

متاسفانه هیچ قانون و نهاد نظارتی بر پمپاژ و فروش آب چشمه های اطراف به مردم منطقه وجود ندارد و این امر موجب سوءاستفاده افراد سودجو شده است که به بهانه معدنی، زلال و طبیعی بودن آب چشمه ها سودهای هنگفتی به جیب بزنند.

آموزش،اطلاع رسانی در این میان نتوانسته باورهای غلط مردم این منطقه را که اکنون به فرهنگی تبدیل شده اصلاح کند چرا که وقتی آب شرب کافی، تصفیه شده وسالم وجود دارد چرا مردم اصرار دارند آب چشمه هایی که هیچ تصمینی بر سلامت آنها وجود ندارد خریداری کنند.

۹۰ درصد آب چشمه های برخی شهرهای شمال آذربایجان غربی مشکل دار هستند

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وجود مشکل آب و فروش آن به مردم گفت: متاسفانه با وجود این که مردم برخی از شهرهای شمالی از جمله پلدشت، شوط، چالدران و حتی ماکو مشکلی درتامین آب شرب شهری ندارند اما گرایش شدیدی به خرید و استفاده از آب چشمه های اطراف پیدا کرده اند.

یوسف شمچی با بیان اینکه بر اساس بررسی، نمونه برداری و آزمایشات صورت گرفته در آزمایشگاه های مدرن و مجهز این شرکت ۹۰ درصد آب چشمه های این شهرها مشکل دار هستند اظهارداشت: این آبها املاح زیادی دارند و استفاده از آن سلامت مردم را تهدید می کند.

وی ادامه داد: این در حالی است که آب شرب شهری ارائه شده به مردم بر اساس استانداردهای آب شرب کشور و با رعایت تمام نکات بهداشتی و شاخص های شیمیایی و املاحی و... تصفیه شده و در اختیار عموم قرار می گیرد.

شمچی با بیان اینکه به عنوان مثال فلور آب چشمه های اطراف این شهرهای شمالی خیلی بالاست و موجب زرد شدن دندان های مردم می شود گفت: اما فلور آب تصفیه شده شهری که در اختیار مردم قرار می گیرد کاملا کنترل شده و مطابق با استانداردهاست.

آب چشمه ها از سوی هیچ نهادی آزمایش نشده یا نظارتی بر بهداشتی بودن یا نبودن آنها وجود ندارد ولی مردم بابت این آبها هزینه پرداخت می کنند معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه هیچ نهاد نظارتی برای کنترل آب چشمه های اطراف شهرها وجود ندارد گفت: آب چشمه ها از سوی هیچ نهادی آزمایش نشده یا نظارتی بر بهداشتی بودن یا نبودن آنها وجود ندارد ولی مردم بابت این آبها هزینه پرداخت می کنند.

شمچی با بیان اینکه عده ای آب چشمه های اطراف را با استفاده از تانکرها به مردم می فروشند ادامه داد: احتمال آلودگی این تانکر ها به دلیل اینکه گندزدایی نشده و کلرزنی نمی شود بالا است.

وی گفت: در زمان بحران آب اگر این شرکت با تانکر به مردم آبرسانی می کند این تانکر ها قبل از بارگیری استریل شده، کلرزنی و گندزدایی می شود اما تانکرهایی که آب چشمه ها را به مردم می فروشند هیچ استانداردی را رعایت نمی کنند.

شمچی با بیان اینکه استفاده از آب چشمه ها بر اساس فرهنگ و باور عمومی است مردم تصور می کنند که آب چشمه ها زلال، معدنی و طبیعی است در حالی که ما نمی دانیم این آب در زیرزمین آلوده شده است یا نه و یا حین انتقال با تانکر آلوده شده است یا نه در این راستا مردم باید این نکات را مورد توجه قرار دهند.

وی با بیان اینکه هم اکنون آب شرب تصفیه شده این شهرستانها با روش های مدرن و استاندارد صورت می گیرد و مردم هیچ مشکلی در تامین آب شرب مورد نیاز ندارد افزود: تنها مردم شهرستان پلدشت از کیفیت آب شرب خود ناراضی هستند که در این راستا نیز با خرید دستگاه های شیرین کن این موضوع نیز بزودی برطرف می شود.

آب چشمه ها از نظر بهداشتی مورد تایید نیست

مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز با تایید اظهارات معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: متاسفانه در سالهای اخیر مردم استقبال زیادی از آب چشمه های اطراف دارند.

سعید مینایی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس یک باور قدیمی که آب چشمه ها طبیعی و یا معدنی بوده و بهتر از آب شرب شهری اظهارداشت: این در حالی است که امروز منابع آلوده کننده زیادی آبهای زیرزمینی را تهدید می کند وهیچ تضمینی بر سلامت آب چشمه ها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مشکلی برای تامین آب شرب مورد نیاز از سوی مردم شهرهای شمالی استان وجود ندارد تاکید کرد: در این راستا آب چشمه ها از دید معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب و فاضلاب استان مورد تایید نیست.

گرایش و فرهنگ غلط باید بین مردم اصلاح شود که آب چشمه ها بهتر از آب شرب شهری است مینایی مهر با بیان اینکه آب چشمه ها تحت تاثیر عوامل محیطی زیادی هستند گفت: وقتی آب شرب تصفیه شده شهری با رعایت تمام نکات بهداشتی و فنی هست افزود: این گرایش و فرهنگ غلط باید بین مردم اصلاح شود که آب چشمه ها بهتر از آب شرب شهری است.

مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه هر لحظه از روز آب چشمه ها مستعد آلودگی هستند عنوان کرد: اگر معاونت بهداشتی دانشگاه اقدام به نمونه برداری و آزمایش آب چشمه ها کرده و سلامت آن را تایید کند باز نمی توان به مردم اطمینان داد از این آب ها استفاده کنند چون این آب ها هر لحظه مستعد آلودگی هستند.

مینایی مهر اضافه کرد: ممکن است حین نمونه برداری معاونت بهداشتی آب چشمه مشکلی نداشته باشد اما چون در محیط آزاد قرار دارد ممکن است بر اساس منابع محیطی آلوده شود و مردم نباید از این آبها استفاده کنند.

وی در خصوص انتقال آب چشمه ها به وسیله تانکر نیز عنوان کرد: این تانکر ها از سوی عده ای خریداری شده و هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد ممکن است آب چشمه مشکلی نداشته باشد اما حین انتقال با این تانکرها آلوده شوند.

مینایی مهر با بیان اینکه تانکرهای آب باید مخصوص حمل آب بوده و ضمن رعایت نکات بهداشتی گندزدایی و کلرزنی شوند گفت: این درحالی است که برخی از تانکرهایی که آب چشمه ها را به مردم می فروشند این نکات را مدنظر قرار نمی دهند.

مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در خصوص اطلاع رسانی به مردم برای عدم استفاده از آب چشمه ها افزود: سالهاست در این خصوص اطلاع رسانی لازم از طریق رسانه ها، شبکه استانی، فرمانداری و... صورت می گیرد و بنرهای متعددی در این خصوص نصب شده است.

خلاء قانونی برای برخورد با سودجویانی که آب آلوده به مردم می فروشند

نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص گرایش مردم به استفاده از آب چشمه های اطراف به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در سالهای اخیر برخی از مردم شهرهای حوزه انتخابیه که روند آن رو به افزایش است بجای استفاده از آب شرب شهری از آب چشمه های اطراف استفاده می شود.

عین الله شریف پور با بیان اینکه از نظر کمیت هیچ مشکلی در تامین آب شرب مورد نیاز این شهرها وجود ندارد عنوان کرد: از نظر کیفیت نیز مشکل خاصی وجود ندارد بلکه برخی مناطق برخی شهرهای مذکور از سختی آب شرب شهری گلایه مند هستند که با نصب دستگاه های آب شیرین کن این موضوع نیز رفع می شود.

ظرفهایی که مردم برای خرید آب تانکرها می آورند نیز هر لحظه مستعد آلودگی است که باید این موارد مورد توجه قرار گیرد وی با بیان اینکه در این میان عده ای سودجود نیز با توجه به گرایش مردم به استفاده از آب چشمه ها از طریق پمپاژ آب و انتقال آن با تانکر این آبها را به مردم می فروشند اضافه کرد: مردم با وجود آب شرب شهری هزینه های زیادی بابت خرید آب چشمه ها پرداخت می کنند این در حالی است که آب چشمه ها مورد تایید نیست.

شریف پور گفت: حتی اگر آب چشمه ها مورد تایید باشد حین انتقال با تانکرها امکان آلودگی آب وجود دارد عنوان کرد: ظرف و دبه های آبی که مردم برای خرید آب تانکرها می آورند نیز هر لحظه مستعد آلودگی است که باید این موارد مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیچ نهادی و هیچ قانونی برای نظارت بر استفاده از آب چشمه ها وجود ندارد گفت: در این خصوص باید چاره اندیشی اساسی شود.

شریف پور به آلودگی آب های زیرزمینی اشاره کرد و افزود: آب چشمه ها از سوی هیچ نهادی کنترل و آزمایش نمی شود وهر لحظه امکان آلودگی وجود دارد حتی اگر آلوده نباشند آب چشمه ها املاح زیادی دارند که ممکن است سلامت مردم را تحت تاثیر قرار دهند.

تغییر و اصلاح فرهنگ اشتباه در بین مردم نیازمند زمان زیادی است اما بی توجهی به این موضوع که مستقیم با سلامت مردم ارتباط دارد می تواند در سالهای آتی دردساز بوده و غیرقابل جبران باشد.

باید مسئولان روش های اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ ساز زیادی را در این مناطق بکار گیرند تا مردم متوجه شوند که آب که مایه حیات است می تواند سلامت و زندگی فرزندان و خودشان را تهدید کند.