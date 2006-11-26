به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گلفتایمز، خبر آغاز مذاکرات تجارت آزاد میان سنگاپور و کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس در طول سفر هفته جاری "لی هسین لونگ" نخست وزیر سنگاپور به کشورهای عربی مطرح شد.
در همین زمینه، دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس و وزیر تجارت و صنایع سنگاپور با انتشار بیانیهای اعلام کردند: این تفاهمنامه تجارت آزاد به تسهیل و گسترش مبادلات کالا، خدمات، سرمایهگذاری و نیروی کار میان دو منطقه کمک خواهد کرد.
شورای همکاری خلیج فارس و سنگاپور توافق کردند که دور اول مذاکرات تجارت آزاد در اوایل سال 2007 آغاز شود. شورای همکاری خلیج فارس هفتمین شریک تجاری بزرگ سنگاپور است و ارزش مبادلات دو طرف در سال 2005 با 43 درصد رشد به 23.7 میلیارد دلار رسید.
عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات و عمان شش عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. سنگاپور کانون پویای تجاری است و هماکنون با کشورهای همچون چین، ژاپن، کره جنوبی و هندوستان موافقتنامه تجارت آزاد امضا کرده است.
کارشناسان معتقدند تمایل کشورهای عربی به انعقاد پیمان تجارت آزاد با سنگاپور نشاندهنده آگاه شدن آنها از اهمیت و ضرورت یکپارچه شدن با اقتصاد جهانی است.
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