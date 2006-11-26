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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۲۸

سنگاپور و کشورهای عربی تفاهم‌نامه تجارت آزاد منعقد می‌کنند

سنگاپور و کشورهای عربی تفاهم‌نامه تجارت آزاد منعقد می‌کنند

سنگاپور و کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس قصد دارند مذاکرات تفاهم‌نامه تجارت آزاد را از سال 2007 آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گلف‌تایمز، خبر آغاز مذاکرات تجارت آزاد میان سنگاپور و کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس در طول سفر هفته جاری "لی هسین لونگ" نخست وزیر سنگاپور به کشورهای عربی مطرح شد.

در همین زمینه، دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس و وزیر تجارت و صنایع سنگاپور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: این تفاهم‌نامه تجارت آزاد به تسهیل و گسترش مبادلات کالا، خدمات، سرمایه‌گذاری و نیروی کار میان دو  منطقه کمک خواهد کرد.

شورای همکاری خلیج فارس و سنگاپور توافق کردند که دور اول مذاکرات تجارت آزاد در اوایل سال 2007 آغاز شود. شورای همکاری خلیج فارس هفتمین شریک تجاری بزرگ سنگاپور است و ارزش مبادلات دو طرف در سال 2005 با 43 درصد رشد به 23.7 میلیارد دلار رسید.

عربستان، کویت، بحرین، قطر، امارات و عمان شش عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. سنگاپور کانون پویای تجاری است و هم‌اکنون با کشورهای همچون چین، ژاپن، کره جنوبی و هندوستان موافقتنامه تجارت آزاد امضا کرده است.

کارشناسان معتقدند تمایل کشورهای عربی به انعقاد پیمان تجارت آزاد با سنگاپور نشان‌دهنده آگاه شدن آنها از اهمیت و ضرورت یکپارچه شدن با اقتصاد جهانی است.

کد مطلب 412118

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