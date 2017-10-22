ایران در آستانه مواجهه باموج گسترده سالمندی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد همتی با بیان اینکه مشکلات اقصادی و فرهنگی در سال های اخیر نرخ رشد جمعیت را با کندی مواجه کرده است، گفت: اقتصاد عامل موثر در گرایش به فرزندآوری است این در حالی بوده که درصد عمده ای از خانوارها در کشور زیر خط فقر هستند.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه برای افزایش نرخ باروری باید مشکلات اقتصادی جامعه و خانوارها رفع شود حمایت ها از زوجین برای فرزندآوری را ناکافی دانست و تصریح کرد: متاسفانه در برخی استان ها نرخ بیکاری بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد است و از سویی اشتغال برخی جوانان در سنین بالا فراهم می شود که این موضوع تاثیر زیادی در بی رغبتی جوانان به ازدواج و همچنین زوجین به فرزندآوری دارد بنابراین نیاز است توجه جدی به بهبود وضعیت اشتغال و اقتصاد خانواده ها داشته باشیم.

وی با بیان اینکه جوانان برای ازدواج و زوجین برای فرزندآوری باید ثبات اقتصادی داشته باشند، افزود: تامین درآمد و روند زندگی جوانان و زوجین برای ازدواج و فرزندآوری باید تغییر کند در این رابطه هر چند مشکلات اقتصادی در بی رغبتی زوجین به فرزندآوری موثر است اما مشکلات فرهنگی نیز در این باره بی تاثیر نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه فرزندآوری باید با فرهنگ سازی به ارزش تبدیل شود، ادامه داد: در این زمینه باید دستگاه های فرهنگی به ویژه صدا و سیما فرهنگ سازی مناسبی را داشته باشند.

همتی با یادآوری اینکه ناباروری زوجین در کاهش نرخ جمعیت بی تاثیر نبوده است، اهداء تخمک یا اسپرم را یکی از راه های درمان ناباروری دانست و گفت: در همین رابطه طرح ساماندهی اهداء در مراکز درمان ناباروری به شرط رعایت و لحاظ جنبه های شرعی، فقهی و قانونی طی هفته های اخیر در کمیسیون بهداشت تصویب شده است؛ انتظار می رود بحث های قانونی و شرعی این طرح حل شود تا بخشی از مشکلات سد راه ناباروری مرتفع شود.

نماینده مردم سمنان در مجلس دهم، با بیان اینکه درمان ناباروری طی سال های اخیر در کشور پیشرفت خوبی داشته است، تصریح کرد: روند درمان ناباروری در کشور مناسب است.

وی با یادآوری اینکه حمایت ها از زوجین نابارور باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: البته حمایت از زوجین نابارور انجام می شود اما نیاز است این حمایت ها کامل و جامع تر باشد و به گونه ای از پوشش بیمه ای طرح تحول سلامت برخوردار شوند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تحقق سیاست های جمعیتی نیازمند همکاری تمامی دستگاه ها بوده و از توان یک دستگاه به تنهایی خارج است، افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیسیون های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس وظیفه دارند این سیاست ها را پیگیری کنند البته بحث موضوع رشد جمعیت چند وجهی بوده و ممکن است به طور مستقیم به وزارت خانه ای مانند صنعت، معدن و تجارت مربوط نباشد اما این دستگاه باید به وظیفه خود در قبال اشتغال زایی به درستی عمل کرده تا با بهبود وضعیت اشتغال، نرخ ازدواج و فرزندآوری افزایش یابد بنابراین اگر هر دستگاهی به وظیفه خود به درستی عمل کند با دست یابی به نقطه تعادل با پیری جعیت روبرو نمی شویم.