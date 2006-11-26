ستاد برف روبی در منطقه 4 تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس مجید نوربخش افزود: با توجه به آغاز فصل سرما و شروع بارش برف و باران و نیاز به ارائه خدمات بهینه به شهروندان ، ستاد برف روبی متشکل از معاون اداری و مالی منطقه ، معاون فرهنگی و اجتماعی ، معاون حمل و نقل و ترافیک ، معاون فنی و معرانی و مسئول ستاد بحران منطقه 4 فعالیت خود را آغاز کرده است .

وی در خصوص عملکرد ستاد برف روبی منطقه 4 اظهار داشت: بر اساس نیازسنجی و پیش بینی های به عمل آمده معابر سطح منطقه 4 به سه درجه تقسیم شده است تا در هنگام بارش برف ، ستاد برف روبی طبق اولویت بندی نسبت به اعزام نیرو و به کارگیری تجهیزات لازم جهت خدمات رسانی به شهروندان منطقه 4 اقدامات فوری و عملیات مناسب را ارائه دهند .

نوربخش ادامه داد: در این طرح زمستانی از تمام مسیل های سطح منطقه به صورت مستمر بازدید می شود تا در صورت لازم جلوگیری از طغیان احتمالی سیل و بروز مشکل برای شهروندان تمهیدات لازم صورت گیرد .

دبیر ستاد برف روبی منطقه 4 افزود: همزمان با تشکیل ستاد برف روبی ، ستاد برف تکانی درختان نیز در اداره فضای سبز منطقه تشکیل شده و به صورت مستمر از درختان سطح منطقه بازدید به عمل خواهد آمد تا در صورت انباشته شدن برف بر روی درختان با تکاندن آنها از شکستگی شاخه ها جلوگیری به عمل آید.

نوربخش تصریح کرد: بر اساس تمهیدات صورت گرفته محل هایی نیز در سطح محدوده نواحی نه گانه منطقه جهت استقرار خودروها و تجهیزات و ملزومات شامل گریدر ، باب کت ، کامیون ، خودروهای مخصوص شن پاش ، خاور و نیسان به همراه نیروهای انسانی مورد نیاز در نظر گرفته شده تا در هنگام بارش برف هر چه سریعتر به محل اعزام شوند.