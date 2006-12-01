راه اندازی 15 هزار متر مربع فضای آموزشی و رفاهی در واحد تاکستان

دکتر سید علیرضا ولد آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : با برنامه ریزی های انجام شده در واحد تاکستان ساختمان مرکزی این دانشگاه با 3 هزار متر مربع از مهمترین پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد تاکستان است که تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی خاطر نشان کرد: سالن غذا خوری دانشگاه به وسعت چهار هزار متر مربع، آزمایشگاه مکانیک با وسعت دو هزار متر مربع، بوفه و پارک فناوری دانشگاه آزاد تاکستان از دیگر پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد تاکستان است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان با اشاره به فعالیت های عمرانی صورت گرفته در این واحد دانشگاهی اظهار داشت: مجموعه ورزشی امام علی (ع)، دانشکده کشاورزی، مجموعه کارگاهی دانشگاه تاکستان، بانک ملی و هواشناسی دانشگاه نیز از طرح های عمرانی است که در ابتدای سال جاری به بهره برداری رسید.