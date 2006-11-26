مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم در گفتگو با مهر: آیین نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر تصویب شد

مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود : با توجه به سیاست بومی سازی پذیرش دانشجو و کاهش مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر و به دنبال برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در وزارت علوم، آیین نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر توسط وزارت علوم تدوین شد .

حمید رضا شاه محمدی اضافه کرد : این آیین نامه در چهل و هشتمین جلسه مورخ 26 مهرماه جاری شورای طرح و برنامه شاهد (مرکب از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران) به تصویب نهایی رسید که به زودی جهت اجرا به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابلاغ می شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد : بر اساس ماده یک این آیین نامه اولویت استفاده از تسهیلات نقل و انتقال با فرزندان اناث شاهد، فرزندان ذکور شاهد، همسر شهید، جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگان، فرزندان اناث جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگان، فرزندان ذکور جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگان، همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگان و جانبازان 25 تا 49 درصد است.

شاه محمدی یاد آور شد : دانشجویان واجد شرایط باید حداقل نمره کل تراز در هر رشته، مقطع و گروه آزمایشی که همه ساله توسط کمیسیون نقل و انتقال ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه، مرکب از مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، مدیر کل امور دانشجویان داخل ، مدیر کل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران به تصویب می رسد را دارا باشند.

مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم گفت : دانشجویان واجد شرایط ورودی سال های قبل با داشتن شرایط مناسب علمی، در صورت عدم تکمیل ظرفیت توسط دانشجویان جدید الورود به ترتیب اولویت ذکر شده مشمول این آیین نامه خواهند بود .

وی اضافه کرد : همچنین حداکثر 5 درصد سهمیه پذیرش هر مقطع تحصیلی ( کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای ) در هر دانشگاه یا مرکز آموزش عالی بر طبق نظر کمیسیون نقل و انتقال جهت انتقال افراد واجد شرایط در شروع هر نیمسال تحصیلی اختصاص می یابد و تعیین میزان ظرفیت هر رشته محل به عهده کمیسیون نقل و انتقال ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه است.

شاه محمدی تأکید کرد : ملاک تعیین ظرفیت پذیرش هر رشته و مقطع تحصیلی، دفترچه های راهنمای آزمون سراسری و آزمون کاردانی به کارشناسی سال ورود دانشجو است.

وی افزود : کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش ( مقصد ) موظف اند در هر نیمسال تحصیلی با انتقال دانشجویان مشمول این آیین نامه موافقت کرده و با معرفی نامه معاونت دانشجویی وزارتخانه نسبت به ثبت نام دانشجویان اقدام کنند.

مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم اظهار داشت : تمام دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش (به عنوان مبداء) موظف هستند در هر سال تحصیلی با درخواست انتقال دانشجویان مشمول این آیین نامه پس از ثبت نام و در ابتدای هر نیمسال تحصیلی خارج از ضوابط نقل و انتقال آیین نامه آموزشی موافقت کنند.

وی یاد آور شد : دریافت هرگونه وجه از دانشجویان انتقالی مشمول این آیین نامه تحت عنوان شهریه ثابت، هزینه نقل و انتقال و غیره توسط دانشگاه یا مراکز آموزش عالی مبدا ومقصد ممنوع است.

شاه محمدی گفت : دانشجویان شاهد و ایثارگری که بنا بر رای کمیسیون موارد خاص دانشگاه ملزم به تغییر رشته و یا تقلیل مقطع به مقاطع کاردانی یا کارشناسی شده اند، می توانند در قالب ظرفیت تعیین شده توسط کمیسیون نقل و انتقال ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه برای رشته درخواستی به دانشگاه های نزدیک محل سکونت، انتقال یابند . نزدیکترین دانشگاه به محل سکونت این دانشجویان در صورت دارا بودن رشته مورد نظر ملزم به پذیرش دانشجو است.

وی خاطرنشان کرد : در صورتی که سهمیه انتقال توسط افراد واجد شرایط ذکر شده تکمیل نشود، کمیسیون نقل و انتقال ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه می تواند نسبت به تکمیل ظرفیت نقل و انتقال توسط همسران و فرزندان جانبازان 25 تا 39 درصد واجد شرایط، اقدام کند.

شاه محمدی تأکید کرد : مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی مشمول این آیین نامه نخواهند بود.